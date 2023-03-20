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20/03/2023 15:46

【大國博弈】外交部：新西蘭外交部長明起一連五天訪問中國

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國外交部發言人汪文斌在例行發布會上表示，應國務委員兼
外交部長秦剛邀請，新西蘭外長馬胡塔（Ｎａｎａｉａ　Ｍａｈｕｔａ）將於３月２２日至２５
日對中國進行訪問。
　　新西蘭稍早前已發布了該消息，馬胡塔將於周二（２１日）啟程前往中國，在北京與中國外
交部長秦剛會面。這將是２０１９年以來新西蘭部長首次訪華。（ｊｔ）

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