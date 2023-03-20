《廣匯論勢－鄭廣復》瑞郎維持橫行格局，逢高做淡財息兼收

《廣匯論勢》三大央行將於本周四公布議息結果，最早的是美國聯儲局，我認為當局將會維

持聯邦基金利率目標範圍在４﹒５至４﹒７５厘，並且在季度經濟預測中，維持今年聯邦基金利

率上限在５﹒２５厘的機會較大，因為壓通脹不是這刻要急需應對的問題，而且在去年高基數影

響下，美國今年１至６月通脹率傾向持續放緩。



＊歐央行料暫停加息＊



雖然上周歐洲央行（ＥＣＢ）在歐美爆發銀行危機時仍然決定加息５０基點，看似超鷹，但

要注意，德拉吉在議息會後聲明中指出，加息決定是基於截至２月１５日及３月１日對經濟數據

的判斷，即並未計入此突如其來的銀行危機，但此前德拉吉亦多次指出，ＥＣＢ在３月份加息

５０基點後將會暫停，以觀察累積加息對經濟的影響。現在歐美發生銀行危機，ＥＣＢ絕對有理

由在未來的幾次議息會議維持利率不繳。

瑞士央行（ＳＮＢ）及英倫銀行（ＢＯＥ）隨後亦將公布議息結果，市場預期，ＳＮＢ將會

維持指標利率在１厘，ＢＯＥ則再加息０﹒２５厘。我原來擔心，美國及歐洲在短時間內有數家

商業銀行倒閉，ＳＮＢ會否採取短暫性減息行動，但ＳＮＢ在３月１９日發表的公告中指出，瑞

銀收購瑞信是一個在如此異常情況下，挽救金融穩定及維護瑞士經濟的解決辦法。



＊ＳＮＢ快速泵水救瑞信＊



ＳＮＢ在公告中又表示，不論瑞銀或瑞信，兩家銀行都可以透過ＳＮＢ的現有措施，從

ＳＮＢ取得流動性（資金）。此外，根據聯邦委員會緊急法案，瑞信及瑞銀均可以破產特權貸款

者身份，取得最多１０００億瑞郎的流動性援助貸款。此外，ＳＮＢ可根據聯邦違約擔保向瑞信

提供最多１０００億瑞郎流動性。

如此看來，ＳＮＢ在本周四減息的機會不太大，但預料短期內亦傾向維持利率不變。不過，

瑞郎匯價短期偏弱，瑞信遭併購可以是原因之一，最主要瑞郎與多種非美貨幣存在較大息差。從

月線圖觀察，美元兌瑞郎自１月以來，連續三個月跌至０﹒９０水平見支持。事實上，當歐元兌

瑞郎在２０１１年８月跌到一算、美元兌瑞郎亦跌至０﹒７０時，ＳＮＢ宣布將歐元兌瑞郎匯價

設定１﹒２０下限，隨時刺激歐瑞交叉盤大升，同年１０月迫近１﹒２５，美元兌瑞郎亦升至

０﹒９３，２０１２年７月迫近一算。



＊瑞郎０﹒９０為逾十年阻力＊



不過，在２０１５年１月，ＳＮＢ宣布撤銷歐元兌瑞郎的１﹒２０匯率下限，導致主要非美

兌瑞郎暴跌，其後才逐步回升，而０﹒９０則明顯是美元兌瑞郎過去逾１０年來的強力支持位，

即使２０２０年全球經濟受到新冠疫情衝擊，美元兌瑞郎亦僅低見０﹒８７５６，與０﹒９０相

差約２５０點子而已，即使維持以橫行區形態運行，美元兌瑞郎亦可升上一算，預料匯價今年將

維持在０﹒９０至一算上落，逢低買入美元兌瑞郎可謂財息兼收之選。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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