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20/03/2023 17:43

【俄烏開戰】俄媒：習近平已抵達莫斯科，本港時間今晚會見普京

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《俄羅斯衛星通訊社》報道，中國國家主席習近平已經抵達
莫斯科，對俄羅斯進行國事訪問。克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京將計劃於本港時間今晚９時
３０分與習近平會晤，周二（２１日）則將舉行會見儀式、小範圍會談、擴大範圍的會談、文件
簽署、向媒體發表的聲明以及國宴。
　　克里姆林宮表示，普京將在習近平進行國事訪問期間，親口澄清俄羅斯對烏克蘭衝突的立場
，兩位領導人將討論中國提出的烏克蘭和平計劃的主題。（ｅｙ）

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