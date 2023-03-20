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20/03/2023 16:31

【台海局勢】美國阻洪都拉斯與中國建交，中方促摒棄門羅主義思維

　　《經濟通通訊社２０日專訊》與台灣有邦交的洪都拉斯正尋求與中國大陸建交，外電引述消
息指，美國正以外交手段向洪都拉斯施壓，冀扭轉洪都拉斯政府的計劃。在北京，外交部發言人
汪文斌回應稱，美國４０多年前就在承認一個中國原則基礎上與中國建交，質疑美國「有甚麼資
格來剝奪阻撓其他國家同中國建交發展關係的權利」，敦促美國摒棄過時的「門羅主義」思維，
切實尊重各國自主決定外交政策的權利，停止干涉有關國家主權事務。
　　汪文斌強調，任何主權國家都有權自主選擇發展同別國的外交關系，其他國家無權干涉。如
果美國對洪都拉斯外交施壓的報道屬實，「這恰恰說明美方有關各國基於主權自行決定外交政策
的表態純屬空話」。
　　汪文斌又表示，近年中國相繼與巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜等國建立或恢復外
交關係，雙邊務實合作積極推進，為有關國家人民帶來巨大福祉。全球１８１個國家在一個中國
原則基礎上同中國建交的事實，充分證明同中國建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確
選擇，中方歡迎洪都拉斯政府關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上，同洪
都拉斯建立和發展雙邊關係。（ｓｌ）

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