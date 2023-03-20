《融天納地－溫天納》市場呈現Ｒｉｓｋ　Ｏｆｆ氣氛

《融天納地》參考內地最新經濟數據，持續呈現弱態復甦。不過，整體而言，參考內地通脹

、外貿等經濟數據顯示，基本面雖延續弱復甦的趨勢。不過，硅谷銀行、瑞信銀行等等事件，導

致市場顯著出現「Ｒｉｓｋ Ｏｆｆ」的氣氛。內外因素影響下，資本市場出現明顯調整，消費

、周期、金融板塊調整明顯。受到基本面偏弱和股債蹺蹺板效應影響，債市則轉強，同時全球股

市明顯下挫，衡量美股投資者恐慌程度的ＶＩＸ指數也快速攀升。



在目前獨特的時刻。政策預期因素已經有所反應。然而，環球因素存在不確定性。短線因素

涉及硅谷銀行，中期有通脹加息及經濟復甦，更遠的時間則需要關注全球地緣政治的變化。短期

內看，如果硅谷銀行的事情無太大與改善（較大機會），疊加１至２月份較佳的金融數據和經濟

數據，估計資本市場仍有機會。長線而言，經濟復甦對全球市場仍有支撐。



正如筆者上周四（１６日）中環人欄目提及，中央持續穩經濟，當中、內需增長是國家經濟

發展的終極目標和動力，在過去一段時間，中央持續加強對內需消費的重視，隨著國家新班子上

場，市場亦將進入「消費新時代」。作為總結，人口老化對消費市場存在結構性影響，對醫療、

保健、銀髮產業將有所拉動。與此同時，內地房地產服務營運亦將產生變化，一些長租賃的服務

性住宅將大有市場。在未來刺激消費的安排上，未來國家或推出目標減稅，如降低個人收入所得

稅等等，同步亦將持續完善醫保、社保和保障房等福利制度，強化消費意願。中央政策將更保障

勞資機制運作的暢順，國民收入將持續向居民端傾斜。此外，國家稅種和稅收制度將更為針對性

，一步步透過再分配機制，降低社會中的貧富差距、以達至壯大中等收入社群的目標。隨著「銀

髮經濟」的擴大，相應服務的供應品種將更為豐富。在國家堅持房住不炒、房地產市場正面臨結

構性的變化，最終內地居民的消費觀念亦將隨之而改變。《資深投資銀行家、中國人民大學講座

教授 溫天納》



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