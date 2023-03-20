【香港要聞】冰協須在今日傍晚六時前就錯播國歌事件遞交補充報告

《經濟通通訊社２０日專訊》世界冰球錦標賽播錯國歌一事，早前港協暨奧委會表示，要求

香港冰球協會在周一（２０日）前，補充答覆之前未回應的問題，以及下周三（２３日）與冰協

管理層會面了解事件；若限期前未獲答覆，將考慮下一步行動。冰協稱，將會於今日傍晚六時前

向港協暨奧委會補交資料。

創新科技及工業局局長孫東指，政府以最大耐心和誠意跟Ｇｏｏｇｌｅ溝通，但遺憾對方一

直未移除錯誤訊息，希望Ｇｏｏｇｌｅ能夠盡快妥善的解決問題。（ｂｎ）

