【香港要聞】冰協須在今日傍晚六時前就錯播國歌事件遞交補充報告

《經濟通通訊社２０日專訊》世界冰球錦標賽播錯國歌一事，早前港協暨奧委會表示，要求
香港冰球協會在周一（２０日）前，補充答覆之前未回應的問題，以及下周三（２３日）與冰協
管理層會面了解事件；若限期前未獲答覆，將考慮下一步行動。冰協稱，將會於今日傍晚六時前
向港協暨奧委會補交資料。
創新科技及工業局局長孫東指，政府以最大耐心和誠意跟Ｇｏｏｇｌｅ溝通，但遺憾對方一
直未移除錯誤訊息，希望Ｇｏｏｇｌｅ能夠盡快妥善的解決問題。（ｂｎ）
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