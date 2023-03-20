【香港政情】張舉能今率團訪問大灣區，晤最高人民法院副院長

《經濟通通訊社２０日專訊》終審法院首席法官張舉能，今日率領司法機構代表團到大灣區
城市，包括廣州、深圳及珠海訪問三日，期間會與最高人民法院副院長楊萬明會面，並參觀和訪
問當地法院設施、出席座談會，以及與內地法官、司法人員就法院運作及司法議題交流。
其他代表團成員還包括高院首席法官潘兆初、高院上訴法庭法官林雲浩、高院原訟法庭法官
陳健強和陸啟康等。張舉能離港期間，將由終院常任法官李義署理職務。（ｈｐ）
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