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20/03/2023 10:54

【香港政情】盧文端：港澳台工作趨同化，香港須在統一上發揮作用

　　《經濟通通訊社２０日專訊》全國僑聯副主席盧文端於《明報》撰文表示，組建中央港澳工
作辦公室，有兩方面重要意義，一是理順和加強港澳工作領導體制；二是港澳台工作領導體制趨
同化，而香港作為「一國兩制」的先行者，未來需要在祖國統一大業上發揮特殊作用。
　　他指，之前的港澳辦實際上也是「一個機構，兩塊牌子」，面對日益複雜的國際環境，直接
組建中央港澳工作辦公室，加強中央對港澳工作的領導，可以在體制機制上保證香港於強國建設
中更好地發揮作用。
　
＊再認識香港在新時代強國建設之作用＊
　
　　另外，在最近全國人大會議閉幕會上，國家主席習近平稱「推進強國建設，離不開香港、澳
門長期繁榮穩定」，有關講話不僅給予香港各界極大的鼓勵，更啟示港人再認識香港在新時代強
國建設的作用。盧文端認為，有４點特別值得重視：其一，香港必須堅定走國際化道路，應對美
國的制裁封鎖；其二，香港參與粵港澳大灣區建設，應該是向內融合、向外發展；其三，香港發
展創新科技，要為突破美國的科技「卡脖子」做實事；其四，組建中央港澳工作辦公室，既是要
更有效保障香港在強國建設中更好地發揮作用，也顯示港澳台工作一體化趨勢。（ｃｌ）

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