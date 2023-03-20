【香港政情】楊潤雄廣州晤廣東省文化和旅遊廳廳長，探討加強合作

《經濟通通訊社２０日專訊》文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日上午在廣州禮節性拜會廣東

省文化和旅遊廳廳長李斌，雙方交流意見及探討加強合作的機會。楊潤雄是次訪問，旅遊事務專

員沈鳳君及多名旅遊業界代表亦有隨行。

楊潤雄表示，國家《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》明確指出香港作為國際城市旅遊樞

紐和「一程多站」示範核心區的定位，在推動粵港澳大灣區旅遊高質量發展中擔當重要角色。在

國家支持下，有信心香港可善用完善的跨境基建和豐富的旅遊資源，為將粵港澳大灣區打造成世

界級休閒灣區的目標發揮正面作用。文化合作方面，粵港澳三地自２００２年起建立文化合作機

制，未來會致力強化機制，增加粵港澳大灣區內藝團的演出機會。

自《文旅規劃》公布以來，特區政府積極推展項目。康樂及文化事務署由２０１８年至今已

有５４台共１４１場不同藝術形式的本地製作在澳門和其他七個大灣區內地城市上演，亦跟大灣

區主要表演場地建立合作網絡及溝通機制。創意香港亦支持多項在大灣區推動創意產業發展的活

動，包括參與「２０２１年粵港澳三地電影工作座談會」、邀請大灣區城市參與「設計營商周」

、資助元創方舉行「新．生息」設計展深圳站等。

今日下午，楊潤雄在廣州參觀了由香港旅遊發展局舉辦的旅業研修班活動。他將於今日晚上

返港。（ｃｌ）

