【香港要聞】港協暨奧委會：已收到冰協播錯國歌報告

《經濟通通訊社２０日專訊》香港冰球協會表示，已就世界冰球錦標賽播放國歌出錯的事件
，透過傳真、電郵將報告送交港協暨奧委會，並已安排職員將列印版送到辦公室。港協暨奧委會
亦確認，在下午５時許已收到冰協的補充報告，並正審視報告內容。
港協暨奧委會早前表示，期望冰協今日釐清事件，並在本周三（２２日）與冰協管理層會面了
解事件；又指如果限期前未獲答覆，將考慮下一步行動。（ｃｌ）
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