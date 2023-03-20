【連環爆雷】ＮＹＣＢ附屬公司收購Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ

《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）表示，Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ

Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｂａｎｃｏｒｐ （ＮＹＣＢ）旗下附屬公司同意收購倒閉的

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ。

ＦＤＩＣ在聲明中表示，總部位於美國紐約州的Ｆｌａｇｓｔａｒ Ｂａｎｋ將收購

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ基本上所有存款和某些貸款組合。自周一（２０日）開始，

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ的４０家分行將作為Ｆｌａｇｓｔａｒ的分支機構營運。

（ｒｃ）

