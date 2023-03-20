【連環爆雷】ＮＹＣＢ附屬公司收購Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ

《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）表示，Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ
Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｂａｎｃｏｒｐ （ＮＹＣＢ）旗下附屬公司同意收購倒閉的
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ。
ＦＤＩＣ在聲明中表示，總部位於美國紐約州的Ｆｌａｇｓｔａｒ Ｂａｎｋ將收購
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ基本上所有存款和某些貸款組合。自周一（２０日）開始，
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ的４０家分行將作為Ｆｌａｇｓｔａｒ的分支機構營運。
（ｒｃ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|香港要聞20/03/2023
呈祥道九巴撞壆側炒 20名乘客被困
|香港要聞20/03/2023
孫東：對多次交涉後谷歌仍未移除錯誤資訊感遺憾
|國際動態20/03/2023
無視國際法院逮捕令，普京親自驅車巡視馬里烏波爾
|香港要聞20/03/2023
金管局：瑞信在港公司沒有對市場構成重大風險
|財經熱話20/03/2023
【連環爆雷】美瑞政府促成歷史性併購，瑞銀以30億瑞郎收購瑞信
|財經熱話20/03/2023
【虛幣世界】簽名銀行存款由官方承擔，比特幣成避險工具
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰