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20/03/2023 10:00

【連環爆雷】ＮＹＣＢ附屬公司收購Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）表示，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ
　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｂａｎｃｏｒｐ　（ＮＹＣＢ）旗下附屬公司同意收購倒閉的
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ。
　　ＦＤＩＣ在聲明中表示，總部位於美國紐約州的Ｆｌａｇｓｔａｒ　Ｂａｎｋ將收購
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ基本上所有存款和某些貸款組合。自周一（２０日）開始，
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ的４０家分行將作為Ｆｌａｇｓｔａｒ的分支機構營運。
（ｒｃ）

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