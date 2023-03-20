【連環爆雷】Ｔｏｍ　Ｂａｒｒａｃｋ參與拯救第一共和銀行

《經濟通通訊社２０日專訊》知情人士透露，投資公司Ｃｏｌｏｎｙ Ｃａｐｉｔａｌ創辦
人巴拉克（Ｔｏｍ Ｂａｒｒａｃｋ）在拯救第一共和銀行方面發揮主導作用，令第一共和避免
倒閉。
現年７５歲的巴拉克是第一共和董事會的成員，他與執行主席Ｊｉｍ Ｈｅｒｂｅｒｔ緊密
合作，協調潛在的交易，試圖讓客戶放心。
上周四（１６日），第一共和宣布，包括摩根大通、花旗集團和美國銀行在內的十幾家美國
銀行將提供總計３００億美元的無擔保存款，以表明對銀行的信心。（ｒｃ）
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