【外圍經濟】澳洲儲備銀行官員認為澳洲銀行業實力毋庸置疑

《經濟通通訊社２０日專訊》澳洲儲備銀行助理行長肯特（Ｃｈｒｉｓ Ｋｅｎｔ）表示，

澳洲銀行業的實力毋庸置疑，擁有穩固的資本和流動性緩衝。

他表示，澳洲金融市場的波動性已經加劇，但最重要的是，澳洲銀行業實力毋庸置疑，將繼

續受惠於其資產負債表的實力。

他指出，全球銀行業的地位比１０年前要好得多，最近的問題源於一些管理不善的機構，但

澳洲銀行的資本和流動性狀況遠高於監管要求。（ｒｃ）

