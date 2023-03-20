【外圍經濟】澳洲儲備銀行官員認為澳洲銀行業實力毋庸置疑

《經濟通通訊社２０日專訊》澳洲儲備銀行助理行長肯特（Ｃｈｒｉｓ Ｋｅｎｔ）表示，
澳洲銀行業的實力毋庸置疑，擁有穩固的資本和流動性緩衝。
他表示，澳洲金融市場的波動性已經加劇，但最重要的是，澳洲銀行業實力毋庸置疑，將繼
續受惠於其資產負債表的實力。
他指出，全球銀行業的地位比１０年前要好得多，最近的問題源於一些管理不善的機構，但
澳洲銀行的資本和流動性狀況遠高於監管要求。（ｒｃ）
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