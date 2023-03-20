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20/03/2023 11:46

【外圍經濟】英倫銀行將決定是否在銀行業動盪中加息

　　《經濟通通訊社２０日專訊》隨著市場因瑞銀救助瑞信而動盪，英倫銀行將於周四（２３日
）宣布是否會在銀行業的動盪中加息。
　　分析指，兩周前，市場幾乎確定英倫銀行會再次加息０﹒２５厘，將指標利率上調至
４﹒２５厘，繼續緊縮政策。不過，由於對全球銀行體系穩定性的不安，部分投資者現在認為英
倫銀行不會加息。
　　英倫銀行行長貝利之前表示，他可能準備暫停加息，不過貨幣政策委員會的其他成員則表示
持續的通脹仍然是一個威脅。（ｒｃ）

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