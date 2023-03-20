【企業盈警】稻香控股（００５７３）料去年虧損最多１﹒５億元

《經濟通通訊社２０日專訊》稻香控股（００５７３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約１﹒４億至１﹒５億元，比２０２１年度虧損２１００萬元有所擴大。
該集團指，虧損擴大主因收益下跌１５％至２０％，以及期內表現不佳的食肆的物業、廠房
及設備及使用權資產的減值虧損。該集團指，疫情令去年２月中至４月中在本港４１間食店停業
１３６３天，內地自去年３至１２月的４９間食店停業１９２６天。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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