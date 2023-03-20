【企業盈喜】星空華文（６６９８）料經調整盈利最多１﹒３億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》星空華文（０６６９８）公布，按非國際財務報告準則計量，

預期截至去年１２月３１日止年度經調整淨溢利介乎１﹒１億至１﹒２５億元（人民幣．下同）

，而２０２１年度經調整淨虧損３﹒０４億元。

該集團指，轉虧為盈主因去年度並無錄得任何商譽減值虧損，而２０２１年度則錄得商譽減

值虧損約３﹒８億元，以及去年度受ＣＯＶＩＤ－１９的持續影響，行政開支整體減少。

該集團預期於下周二（２８日）或前後公布業績。（ｗｈ）

