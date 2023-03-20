【企業盈警】中國醫療網（００３８３）料去年虧損減最多３５％

《經濟通通訊社２０日專訊》中國醫療網絡（００３８３）公布，繼早前發盈警後，預期截

至去年１２月３１日止年度淨虧損減少約５％至３５％；惟與２０２１年度不包括根據預期信貸

虧損模式就應收貸款確認一筆過非經常性減值虧損項目的淨虧損比較，虧損增加約６５％至

９５％。

該集團指，除之前所載不利因素，虧損因投資物業公允價值變動虧損，而２０２１年度則錄

得收益；可供出售發展中物業及持作出售物業撥備，以及撇銷物業、廠房及設備所致。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

