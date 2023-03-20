【企業盈警】百德國際（０２６６８）料去年虧損最多１９００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》百德國際（０２６６８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損１４００萬至１９００萬元，比２０２１年度虧損５６０萬元有所擴大。

該集團指，預期虧損主因去年度供應鏈業務收入大幅減少；受內地房地產市場下行趨勢影響

，供應鏈業務應收帳款預期信貸虧損增加，以及新收購的酒店管理和餐飲服務業務由於去年第四

季度內地疫情再度爆發而進一步損失。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

