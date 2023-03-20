【企業盈警】麗年（０９９１８）料去年純利跌至最少１０００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》麗年國際（０９９１８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度溢利減少至不少於１０００萬元，而２０２１年度純利約２０１０萬元。

該集團指，去年度收益增加不少於２５％，因去年下半年主要客戶的訂單增加，而純利跌主

因按公平值計入損益之金融資產料錄重大公平值虧損；銷售成本增加主因原材料成本增加，因為

部分關鍵零部件供應於整個年度嚴重短缺，溢利減少抵銷收益增長。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

