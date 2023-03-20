【企業盈喜】中廣核礦業（０１１６４）料去年純利增最多２倍

《經濟通通訊社２０日專訊》中廣核礦業（０１１６４）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度純利約５億至５﹒３億元，同比增長１﹒８至１﹒９８倍。
該集團指，純利同比增長主因天然鈾貿易價差提高帶來毛利上升；天然鈾價格上升，導致來
自謝米茲拜伊鈾有限合夥企業的應佔合營企業業績增長，以及２０２１年７月完成收購礦業公司
奧爾塔雷克有限合夥企業４９％權益後，來自該公司於去年全年應佔聯營公司業績貢獻大幅增長
。
該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話17/03/2023
《嚟緊炒D乜》藥明生物下周派全年成績單 整固完中線料見77銀
|中國故事17/03/2023
《神州經脈》習近平下周訪俄 首2月FDI增速降 德勤罰沒2億
|財經熱話17/03/2023
比亞迪新車降價刺激銷售車股造好 懶理官媒警告價格戰恐成雙刃劍
|香港要聞17/03/2023
政府委任特首顧問團成員34人，包括馮國經李澤鉅等
|國際動態17/03/2023
英國禁止政府手機用TikTok，中方促停泛化國安
|國際動態17/03/2023
金正恩攜女試射洲際導彈，以核制核對抗美韓聯合軍演
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰