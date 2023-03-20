【企業盈喜】中廣核礦業（０１１６４）料去年純利增最多２倍

《經濟通通訊社２０日專訊》中廣核礦業（０１１６４）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利約５億至５﹒３億元，同比增長１﹒８至１﹒９８倍。

該集團指，純利同比增長主因天然鈾貿易價差提高帶來毛利上升；天然鈾價格上升，導致來

自謝米茲拜伊鈾有限合夥企業的應佔合營企業業績增長，以及２０２１年７月完成收購礦業公司

奧爾塔雷克有限合夥企業４９％權益後，來自該公司於去年全年應佔聯營公司業績貢獻大幅增長

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該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

