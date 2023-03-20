【企業盈喜】江南集團（０１３６６）料去年純利最多１﹒４億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》江南集團（０１３６６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度溢利將不超過１﹒４億元（人民幣．下同），２０２１年度虧損約５﹒４億元。

該集團指，純利增主因預期信貸虧損模式的減值虧損比２０２１年度約１１﹒８６億元大幅

減少；銷售及經銷費用比２０２１年度約７﹒１１億元減少，但研發成本上升，以及稅款開支抵

銷部分影響。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

