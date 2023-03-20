《日入而息》證監會指瑞信事件對港影響不大，舜宇去年少賺５７％

《今天重點》

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金管局表示瑞信在港公司沒有對市場構成重大風險

證監會表示瑞信事件對香港影響不大，港銀流動性充裕；證監會表示港股實名制首日市場操作順

暢

瑞信ＡＴ１「完全減記」遭質疑，波及東亞等相關債券

瑞信如期在港舉辦亞洲投資會議，主席及ＣＥＯ不赴港

瑞信數以萬計員工面臨被裁，內部備忘錄承諾獎金照發

恒大稱簽訂債務重組條款清單，清盤聆訊延至７月底；據報恒大擬發行最長１２年期無擔保債券

置換舊債

舜宇光學（０２３８２）去年純利跌５１﹒７％，派息５０港仙；舜宇指去年光電產品收入按年

跌１７﹒７％，光學零件增７﹒９％

ＴＶＢ（００５１１）再被基金股東減持４５５﹒７１萬股，套現逾４９７８萬元

百度（０９８８８）文心一言雲服務２７日上線；１２家企業完成首批簽約，文心一言測試企業

達９萬戶

俄媒表示習近平已抵達莫斯科，本港時間今晚會見普京

特首顧問團周四開會，成員查毅超：將就創科協作平台提供意見

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《即日市況》

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恒指全日低收５１７點報１９０００，滙控收跌逾６％，藥明跌６％

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《深滬股市》

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電信股暴跌滬綜指收跌０﹒５％，人行降準成交破萬億

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《美元匯價》

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瑞信ＡＴ１債歸零，投資者情緒相當脆弱

歐元最新報１﹒０６７９╱８３，日圓最新報１３１﹒２１╱２４

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《公司業績》

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中化化肥（００２９７）全年純利升２８﹒９％，息０﹒０６２３港元

融創服務（０１５１６）全年盈轉虧４﹒８億元人民幣，末期息１３﹒７分

中國建築興業（００８３０）全年純利升４４﹒５％，末期息２﹒４仙

飛天雲動（０６６１０）全年純利升２﹒４倍至２﹒４億元人民幣，不派息

利福中國（０２１３６）全年盈轉虧２４４４﹒１萬元人民幣，不派息

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《公司資訊》

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百度（０９８８８）文心一言雲服務２７日上線；１２家企業完成首批簽約，文心一言測試企業

達９萬戶

ＴＶＢ表示絕不容忍別有用心人士抹黑公司商譽，將保留追究權利

中移動（００９４１）２月５Ｇ套餐客戶按月淨增１６６５﹒９萬戶

滙豐表示三家分行試行周六日特別營業安排，以滿足通關後需求

利福中國（０２１３６）委任劉鑾鴻兩名子女劉今晨及劉今蟾為執董

周大福（０１９２９）首兩月港澳及其他市場零售值增４５％，同店銷售升７０％

登輝（０１６９２）料今年上半年業務平穩，致力開發南美及中國市場

聯通（００７６２）上月５Ｇ套餐用戶２﹒２億戶，淨增３９６﹒６萬戶

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《國企紅籌》

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中化化肥（００２９７）楊宏偉辭任公司執行董事；今年目標收入增長不少於１０％，將持續縮

減低毛利業務

中石化煉化工程（０２３８６）料今年收入勝去年，新簽合同重質多於重量

華潤電力（００８３６）２月售電量按年增１３﹒７％

中煤能源（０１８９８）２月商品煤銷量按年增７﹒５％

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《神州民企》

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傳恒大３月底前準備好重組協議，清盤聆訊延至７月底

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《中國要聞》

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北京首２月工業增加值降１１％，消費零售跌幅收窄

廣東要求壯大鋰電池產業，攻關鈉離子電池技術

人行張青松出席美洲開發銀行年會，加強雙邊合作

三亞開放租遊艇夜航，為全國首個試點

海關表示今年外貿開局平穩，趨勢向好；大量空箱在中國港口蓄勢待發反映國際看好中國；去年

稅收增１３﹒６％，減稅退稅２８５０億元

外交部稱中非發生針對中資民企襲擊，造成９死２重傷

中紀委查處６５０個工行固定資產領域違紀違法問題

廣州擬立法保障民營經濟：不隨意停發貸或抽貸

中疾控表示流感本月中達高峰，部分省份個案開始下降

華南市場貉或為新冠宿主，世衛促中方公開更多數據

債券報價監管之亂後續：龍頭貨幣經紀商免費開放數據

浙江力爭年內汽車產業規上工業總產值達７８００億元

人行３００億逆回購利率持平，今淨回籠１１０億

本月１年期及５年期以上ＬＰＲ不變，連續７個月持穩

發改委要求遏制鐵礦石漲價，告誡貿易商不得哄抬價格

習近平稱期待擘畫中俄全面戰略協作夥伴關係新願景

上海二手房成交活躍，買家偏理性業主以價換量

江蘇無錫放鬆購房限制，新樓購買只需半年居住證明

貝殼表示３月首套房貸利率微降，銀行信貸充裕放款加速

國家宗教事務局長崔茂虎嚴重違紀違法受查免職

紫光集團前董事長趙偉國涉貪污等罪被移送起訴

贛金融圈地震，牽扯軍工央企高層及公募基金前董事長

２月外資連續第二月減持中國銀行間債券規模８００億

２月民航旅客運輸量同比增３８％，國際航班翻逾７倍

恒生銀行在內地完成首筆新一代電子票據業務

華為連續發布１１款軟硬件開發工具和服務平台

全面註冊制完成首次全網測試，網上發行業務今起啟動

廣東機場集團物流上線數字貨運，創業內首位ＡＩ員工

香港海關青年發展計劃赴深圳考察，冀為青年創造機遇

港澳辦在中共中央港澳工作辦公室加掛牌子

美國阻洪都拉斯與中國建交，中方促摒棄門羅主義思維

大基金管理公司原總裁路軍涉受賄、挪用公款等被提訴

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２％，台對瑞信曝險逾２０００億新台幣

國台辦歡迎馬英九率青年訪陸：為兩岸和平發展添新力

據報馬英九下周赴陸將晤王滬寧，撞期蔡英文過境美國

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《俄烏開戰》

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國際法院對普京發逮捕令，中國表示應秉客觀公正立場

俄媒表示習近平已抵達莫斯科，本港時間今晚會見普京

被指向俄軍提供步槍，中方稱向戰場提供武器的是美國

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《國際要聞》

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特朗普自稱將於周二被捕，呼籲支持者奪回國家

美韓啟動雙龍聯合登陸演習，美菲下月接力軍演

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《外圍經濟》

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全球６家主要央行增強常設美元互換安排的流動性供應

比特幣自去年６月以來首次突破２８０００美元

澳洲儲備銀行官員認為澳洲銀行業實力毋庸置疑

英倫銀行將決定是否在銀行業動盪中加息

銀行業動盪經濟雪上加霜，投資者可從大宗商品獲利

簽名銀行存款由官方承擔，比特幣成避險工具

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《大國博弈》

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外交部表示新西蘭外交部長明起一連五天訪問中國

中國副外長孫衛東周三出訪菲律賓，磋商中菲南海問題

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《連環爆雷》

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ＮＹＣＢ附屬公司收購Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ

Ｔｏｍ Ｂａｒｒａｃｋ參與拯救第一共和銀行

保監局表示本港保險公司受瑞信事件影響微乎其微

市場憂慮未消，美股３月道指期貨跌３４４點

新加坡金管局表示瑞信在獲收購後在獅城如常營運

施羅德投資表示銀行體系仍受保障，聯儲局可做的或有限

爆雷危機續令亞歐股市波動，紐約期油跌穿６５美元

瑞信ＡＴ１「完全減記」遭質疑，波及東亞等相關債券

瑞信如期在港舉辦亞洲投資會議，主席及ＣＥＯ不赴港

瑞信數以萬計員工面臨被裁，內部備忘錄承諾獎金照發

瑞銀收購瑞信，傳曾出價１０億美元僅１折半

美國中型銀行要求聯邦存款保險擴大到所有存款

金管局表示瑞信在港公司沒有對市場構成重大風險

證監會表示瑞信事件對香港影響不大，港銀流動性充裕

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《其他消息》

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張舉能今率團訪問大灣區，晤最高人民法院副院長

李家超稱積極與中央部委建立更緊密聯繫共同解決問題

盧文端稱港澳台工作趨同化，香港須在統一上發揮作用

冰協須在今日傍晚六時前就錯播國歌事件遞交補充報告

孫東稱對多次交涉後谷歌仍未移除錯誤資訊感遺憾

楊何蓓茵稱近兩年公務員空缺增加，首次動員機制演練表現佳

特首顧問團周四開會，成員查毅超：將就創科協作平台提供意見

楊潤雄廣州晤廣東省文化和旅遊廳廳長，探討加強合作

本港１月出口貨量及進口貨量分別按年跌近４０％及３４％

郵政局電話智能卡實名登記支援服務運作至本月底

深股通額度全日用１４﹒５億元，連續六日淨流入；滬股通額度全日

用２４億元，外資淨流入１６億元

聯合醫院病房浴簾桿掉落，擊中兩人

呈祥道九巴２９０Ａ失事撞壆傾側，最少１８人受傷

九巴呈祥道撞壆４７人送院，司機涉危險駕駛被捕

ＰａｙＭｅ延伸服務至１２歲人士

十大屋苑周末錄１１宗成交，連續兩周橫行

林一鳴稱美緩加息，港樓價可延升勢

飛揚料加推２期餘下１０８伙，夥美聯經絡推置業優惠

醫管局澄清公院從無為物理治療及職業治療系實習生提供教學資助

港珠澳大橋上周末出入境旅客逾１０萬人，創３年新高

３香港成為巴塞爾藝術展香港展會官方合作夥伴

世邦魏理仕任獨家代理，要約出售屯門新安街１３－１５號

證監會表示港股實名制首日市場操作順暢

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