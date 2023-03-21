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即市新聞

21/03/2023 07:46

《日出而作》銀行倒閉風暴稍緩，歐美股市反彈，道指升逾１％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　（％）　
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　　紐約道瓊斯　　　３２２４４﹒５８　升　３８２﹒６０　１﹒２０％
　　標普５００　　　　３９５１﹒５７　升　　３４﹒９３　０﹒８９％
　　納斯達克　　　　１１６７５﹒５４　升　　４５﹒０２　０﹒３９％
　　倫敦富時１００　　７４０３﹒８５　升　　６８﹒４５　０﹒９３％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１４９３３﹒３８　升　１６５﹒１８　１﹒１２％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　７０１３﹒１４　升　　８７﹒７４　１﹒２７％
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　　　＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３１﹒４３１２，歐元兌美元１﹒０７２３
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　永利地產（００８６４）去年純利１７５３萬元，升１％，不派息　　　
　　ＨＯＭＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７）去年純利升２０％，不派息　
　　碧生源（００９２６）去年虧損降至９９０９萬人幣，不派息　　　　　
　　萬成集團（０１４５１）去年純利跌１０％，派末期連特別息共６仙　　
　　亞洲能源物流（００３５１）去年虧損擴至５６６６萬元，不派息　　　
　　固生堂（０２２７３）去年虧轉賺１﹒８億人幣，不派息　　　　　　　
　　香港小輪（０００５０）去年多賺１０倍，派末期連特別息共１﹒１５元
　　中國上城（０２３３０）去年虧損擴至４億人幣，不派息　　　　　　　
　　中信股份（００２６７）兩上市附屬去年純利齊跌　　　　　　　　　　
　　華億金控（０８１２３）全年虧損降至３０６６萬元，不派息　　　　　
　　亞勢備份（０８２９０）全年虧損降至１９６萬元，不派息　　　　　　
　　ＨＭ　ＩＮＴ＇Ｌ（０８４１６）全年純利升８２％，派息１﹒５仙　　
　　滙隆控股（０８０２１）首三季盈轉虧３７９７萬元，不派息　　　　　
　　名仕快相（０８４８３）全年虧損擴至１１５２萬元，不派息　　　　　
　　智易控股（０８１００）全年虧損收窄至８０６萬元，不派息　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　渣打（０２８８８）上周五歐洲再回購約３００萬股，涉資１﹒８５億元
　　賽生（０６６００）抗菌藥Ｖａｂｏｒｅｍ獲國家藥監局批准臨床試驗　
　　和譽（０２２５６）向員工授出４２﹒５萬股購股權　　　　　　　　　
　　中天建設（０２４３３）今起招股，入場費約２５８６元　　　　　　　
　　國際商業結算（００１４７）違規漏報去年收購數據存儲設備　　　　　
　　長實集團（０１１１３）業績後入市，斥６６９９萬元回購１４５萬股　
　　健倍苗苗（０２１６１）１７００萬元全擁合資，發新股支付　　　　　
　　東曜藥業（０１８７５）終止ＴＡＡ０１３內地臨試開發　　　　　　　
　　ＧＢＡ集團（００２６１）９００萬元購餐飲商５１％股權　　　　　　
　　越秀房託（００４０５）建議發票據，籌１５億人幣供再融資　　　　　
　　華津國際（０２７３８）獨立非執董譚旭辭任，孫多偉接任　　　　　　
　　中國銀行（０３９８８）董事長劉連舸辭任，上周末起生效　　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）董事長劉連舸辭任，上周末起生效　　　　　　
　　合豐集團（０２３２０）遭追補繳稅及罰款逾１﹒５億人幣，提出反對　
　　光大銀行（０６８１８）２２７億人幣可轉債轉Ａ股，中國華融持７％　
　　加科思（０１１６７）抑制腫瘤生長產品獲准臨床試驗　　　　　　　　
　　能源及能量環球（０１１４２）核數師中正天恒辭任，物色新核數師　　
　　僑雄國際（００３８１）建議５股合併１股，增集資彈性　　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）申請發公司債券獲受理，籌最多１８６億人幣　　
　　惠理集團（００８０６）２月底管理資產總值同比跌３０％　　　　　　
　　中國神華（０１０８８）２月商品煤銷量增１１％　　　　　　　　　　
　　新海能源（００３４２）獲聯交所增３項額外指引　　　　　　　　　　
　　固生堂（０２２７３）３９２０萬人幣購昆山及無錫中醫服務商　　　　
　　現代牧業（０１１１７）１９０８萬人幣增持雲養牛科技至７５％　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國華融（０２７９９）遭財政部罰８０萬人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金融街物業（０１５０２）合資物業管理，佔４５％股權　　　　　　　　　　　　　　
　　四川能投（０１７１３）１億人幣購深圳車電網絡１５％　　　　　　　　　　　　　　
　　大悅城地產（００２０７）１４億人幣購南京住宅地　　　　　　　　　　　　　　　　
　　魏橋紡織（０２６９８）去年轉虧逾１５億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　
　　華潤水泥（０１３１３）建議委畢馬威任新獨立核數師；去年純利跌７５％派息０﹒９仙
　　君實生物（０１８７７）注射液臨床試驗申請獲批　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　九台農銀（０６１２２）董事長高兵辭任，上周五起生效　　　　　　　　　　　　　　
　　長虹佳華（０３９９１）委趙其林及蘇惠清任執董　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　王朝酒業（００８２８）執董兼總經理辭任，何崇富接任　　　　　　　　　　　　　　
　　中國財險（０２３２８）董事長羅熹辭任，上周四生效　　　　　　　　　　　　　　　
　　樂普生物（０２１５７）去年虧損降至７億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　
　　中國建材（０３３２３）附屬中材科技去年純利升４％　　　　　　　　　　　　　　　
　　佐力小貸（０６８６６）去年少賺２０％，派息４分　　　　　　　　　　　　　　　　
　　康耐特（０２２７６）去年純利升３５％，派息１５分　　　　　　　　　　　　　　　
　　華檢（０１９３１）去年純利升２０％息５﹒５５６港仙　　　　　　　　　　　　　　
　　粵運交通（０３３９９）去年虧損降至近２億人幣不派息　　　　　　　　　　　　　　
　　白雲山（００８７４）去年多賺７％，派息７３﹒２分　　　　　　　　　　　　　　　
　　中石化煉化（０２３８６）去年多賺７％，派息２１分　　　　　　　　　　　　　　　
　　浙江世寶（０１０５７）去年純利跌５４％，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國銀（０１６０６）去年少賺１５％，派息７﹒９５２分　　　　　　　　　　　　　　
　　洛鉬（０３９９３）去年多賺１９％，派息８﹒５０８分　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　基石藥業（０２６１６）稱腫瘤抗體藥物研究顯示具強細胞毒性　　
　　索信達（０３６８０）折讓５％配股，淨籌１﹒２９億營運金　　　
　　中國清潔能源（０２３７９）兩授權代表辭任，未符規定　　　　　
　　中國派對文化（０１５３２）發２億新股籌３３４０萬元　　　　　
　　香港航天科技（０１７２５）衛星項目付９０００萬人幣　　　　　
　　海通國際（００６６５）發次級永續證券籌２億美元　　　　　　　
　　歌禮製藥（０１６７２）年度虧損增至３﹒１５億人幣，不派息　　
　　綠管（０９９７９）去年多賺３２％，派末連特息３８分　　　　　
　　福壽園（０１４４８）去年純利跌９％派息７﹒５８港仙　　　　　
　　康諾亞（０２１６２）去年虧損降至３億人幣，不派息　　　　　　
　　ＬＥＴ　ＧＲＯＵＰ（０１３８３）獲還近９億元，料收益逾５億元
　　鳳凰衛視（０２００８）去年虧損降至３﹒８億，不派息　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　李強稱貫徹落實黨中央決策，當好執行者行動派實幹家
　　中央要求「在全黨大興調查研究」，調研包括金融風險
　　滬深交易所部署券商檢查，違規者將終止提供行情信息
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　　　　　　　　　　　《人行降準》　
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　　中金稱降準料釋流動性５０００億元，貨幣政策未轉向
　　花旗稱降準是為了防止流動性收緊，料ＬＰＲ利率不降
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　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　無視國際法院逮捕令，普京親自驅車巡視馬里烏波爾
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　　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　投資者由銀行股逃往科技板塊，納指周線升４﹒４％
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　　　　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
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　　據報恒大獲得債
　　權人對重組方案
　　的支持　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《連環爆雷》　
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　　美瑞政府促成歷
　　史性併購，瑞銀
　　以３０億瑞郎收
　　購瑞信　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　ＬＭＥ倉庫５４
　　噸鎳被偷龍轉鳳
　　，亞洲鎳交易再
　　推遲一周重啟　
　　歌禮稱抗病毒藥
　　「利托那韋片」
　　預收款已達５５
　　００萬人幣　　
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