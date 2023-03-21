《日出而作》銀行倒閉風暴稍緩，歐美股市反彈，道指升逾１％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３２２４４﹒５８ 升 ３８２﹒６０ １﹒２０％
標普５００ ３９５１﹒５７ 升 ３４﹒９３ ０﹒８９％
納斯達克 １１６７５﹒５４ 升 ４５﹒０２ ０﹒３９％
倫敦富時１００ ７４０３﹒８５ 升 ６８﹒４５ ０﹒９３％
法蘭克福ＤＡＸ １４９３３﹒３８ 升 １６５﹒１８ １﹒１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ７０１３﹒１４ 升 ８７﹒７４ １﹒２７％
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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３１﹒４３１２，歐元兌美元１﹒０７２３
《公司業績》
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永利地產（００８６４）去年純利１７５３萬元，升１％，不派息
ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７）去年純利升２０％，不派息
碧生源（００９２６）去年虧損降至９９０９萬人幣，不派息
萬成集團（０１４５１）去年純利跌１０％，派末期連特別息共６仙
亞洲能源物流（００３５１）去年虧損擴至５６６６萬元，不派息
固生堂（０２２７３）去年虧轉賺１﹒８億人幣，不派息
香港小輪（０００５０）去年多賺１０倍，派末期連特別息共１﹒１５元
中國上城（０２３３０）去年虧損擴至４億人幣，不派息
中信股份（００２６７）兩上市附屬去年純利齊跌
華億金控（０８１２３）全年虧損降至３０６６萬元，不派息
亞勢備份（０８２９０）全年虧損降至１９６萬元，不派息
ＨＭ ＩＮＴ＇Ｌ（０８４１６）全年純利升８２％，派息１﹒５仙
滙隆控股（０８０２１）首三季盈轉虧３７９７萬元，不派息
名仕快相（０８４８３）全年虧損擴至１１５２萬元，不派息
智易控股（０８１００）全年虧損收窄至８０６萬元，不派息
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《公司資訊》
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渣打（０２８８８）上周五歐洲再回購約３００萬股，涉資１﹒８５億元
賽生（０６６００）抗菌藥Ｖａｂｏｒｅｍ獲國家藥監局批准臨床試驗
和譽（０２２５６）向員工授出４２﹒５萬股購股權
中天建設（０２４３３）今起招股，入場費約２５８６元
國際商業結算（００１４７）違規漏報去年收購數據存儲設備
長實集團（０１１１３）業績後入市，斥６６９９萬元回購１４５萬股
健倍苗苗（０２１６１）１７００萬元全擁合資，發新股支付
東曜藥業（０１８７５）終止ＴＡＡ０１３內地臨試開發
ＧＢＡ集團（００２６１）９００萬元購餐飲商５１％股權
越秀房託（００４０５）建議發票據，籌１５億人幣供再融資
華津國際（０２７３８）獨立非執董譚旭辭任，孫多偉接任
中國銀行（０３９８８）董事長劉連舸辭任，上周末起生效
中銀香港（０２３８８）董事長劉連舸辭任，上周末起生效
合豐集團（０２３２０）遭追補繳稅及罰款逾１﹒５億人幣，提出反對
光大銀行（０６８１８）２２７億人幣可轉債轉Ａ股，中國華融持７％
加科思（０１１６７）抑制腫瘤生長產品獲准臨床試驗
能源及能量環球（０１１４２）核數師中正天恒辭任，物色新核數師
僑雄國際（００３８１）建議５股合併１股，增集資彈性
碧桂園（０２００７）申請發公司債券獲受理，籌最多１８６億人幣
惠理集團（００８０６）２月底管理資產總值同比跌３０％
中國神華（０１０８８）２月商品煤銷量增１１％
新海能源（００３４２）獲聯交所增３項額外指引
固生堂（０２２７３）３９２０萬人幣購昆山及無錫中醫服務商
現代牧業（０１１１７）１９０８萬人幣增持雲養牛科技至７５％
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《國企紅籌》
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中國華融（０２７９９）遭財政部罰８０萬人幣
金融街物業（０１５０２）合資物業管理，佔４５％股權
四川能投（０１７１３）１億人幣購深圳車電網絡１５％
大悅城地產（００２０７）１４億人幣購南京住宅地
魏橋紡織（０２６９８）去年轉虧逾１５億人幣，不派息
華潤水泥（０１３１３）建議委畢馬威任新獨立核數師；去年純利跌７５％派息０﹒９仙
君實生物（０１８７７）注射液臨床試驗申請獲批
九台農銀（０６１２２）董事長高兵辭任，上周五起生效
長虹佳華（０３９９１）委趙其林及蘇惠清任執董
王朝酒業（００８２８）執董兼總經理辭任，何崇富接任
中國財險（０２３２８）董事長羅熹辭任，上周四生效
樂普生物（０２１５７）去年虧損降至７億人幣，不派息
中國建材（０３３２３）附屬中材科技去年純利升４％
佐力小貸（０６８６６）去年少賺２０％，派息４分
康耐特（０２２７６）去年純利升３５％，派息１５分
華檢（０１９３１）去年純利升２０％息５﹒５５６港仙
粵運交通（０３３９９）去年虧損降至近２億人幣不派息
白雲山（００８７４）去年多賺７％，派息７３﹒２分
中石化煉化（０２３８６）去年多賺７％，派息２１分
浙江世寶（０１０５７）去年純利跌５４％，不派息
國銀（０１６０６）去年少賺１５％，派息７﹒９５２分
洛鉬（０３９９３）去年多賺１９％，派息８﹒５０８分
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《神州民企》
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基石藥業（０２６１６）稱腫瘤抗體藥物研究顯示具強細胞毒性
索信達（０３６８０）折讓５％配股，淨籌１﹒２９億營運金
中國清潔能源（０２３７９）兩授權代表辭任，未符規定
中國派對文化（０１５３２）發２億新股籌３３４０萬元
香港航天科技（０１７２５）衛星項目付９０００萬人幣
海通國際（００６６５）發次級永續證券籌２億美元
歌禮製藥（０１６７２）年度虧損增至３﹒１５億人幣，不派息
綠管（０９９７９）去年多賺３２％，派末連特息３８分
福壽園（０１４４８）去年純利跌９％派息７﹒５８港仙
康諾亞（０２１６２）去年虧損降至３億人幣，不派息
ＬＥＴ ＧＲＯＵＰ（０１３８３）獲還近９億元，料收益逾５億元
鳳凰衛視（０２００８）去年虧損降至３﹒８億，不派息
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《中國要聞》
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李強稱貫徹落實黨中央決策，當好執行者行動派實幹家
中央要求「在全黨大興調查研究」，調研包括金融風險
滬深交易所部署券商檢查，違規者將終止提供行情信息
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《人行降準》
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中金稱降準料釋流動性５０００億元，貨幣政策未轉向
花旗稱降準是為了防止流動性收緊，料ＬＰＲ利率不降
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《俄烏開戰》
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無視國際法院逮捕令，普京親自驅車巡視馬里烏波爾
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《國金頭條》
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投資者由銀行股逃往科技板塊，納指周線升４﹒４％
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《恒大困局》
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據報恒大獲得債
權人對重組方案
的支持
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《連環爆雷》
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美瑞政府促成歷
史性併購，瑞銀
以３０億瑞郎收
購瑞信
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《其他消息》
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ＬＭＥ倉庫５４
噸鎳被偷龍轉鳳
，亞洲鎳交易再
推遲一周重啟
歌禮稱抗病毒藥
「利托那韋片」
預收款已達５５
００萬人幣
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