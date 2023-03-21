《日出而作》銀行倒閉風暴稍緩，歐美股市反彈，道指升逾１％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３２２４４﹒５８ 升 ３８２﹒６０ １﹒２０％

標普５００ ３９５１﹒５７ 升 ３４﹒９３ ０﹒８９％

納斯達克 １１６７５﹒５４ 升 ４５﹒０２ ０﹒３９％

倫敦富時１００ ７４０３﹒８５ 升 ６８﹒４５ ０﹒９３％

法蘭克福ＤＡＸ １４９３３﹒３８ 升 １６５﹒１８ １﹒１２％

巴黎ＣＡＣ４０ ７０１３﹒１４ 升 ８７﹒７４ １﹒２７％

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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３１﹒４３１２，歐元兌美元１﹒０７２３



《公司業績》

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永利地產（００８６４）去年純利１７５３萬元，升１％，不派息

ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７）去年純利升２０％，不派息

碧生源（００９２６）去年虧損降至９９０９萬人幣，不派息

萬成集團（０１４５１）去年純利跌１０％，派末期連特別息共６仙

亞洲能源物流（００３５１）去年虧損擴至５６６６萬元，不派息

固生堂（０２２７３）去年虧轉賺１﹒８億人幣，不派息

香港小輪（０００５０）去年多賺１０倍，派末期連特別息共１﹒１５元

中國上城（０２３３０）去年虧損擴至４億人幣，不派息

中信股份（００２６７）兩上市附屬去年純利齊跌

華億金控（０８１２３）全年虧損降至３０６６萬元，不派息

亞勢備份（０８２９０）全年虧損降至１９６萬元，不派息

ＨＭ ＩＮＴ＇Ｌ（０８４１６）全年純利升８２％，派息１﹒５仙

滙隆控股（０８０２１）首三季盈轉虧３７９７萬元，不派息

名仕快相（０８４８３）全年虧損擴至１１５２萬元，不派息

智易控股（０８１００）全年虧損收窄至８０６萬元，不派息

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《公司資訊》

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渣打（０２８８８）上周五歐洲再回購約３００萬股，涉資１﹒８５億元

賽生（０６６００）抗菌藥Ｖａｂｏｒｅｍ獲國家藥監局批准臨床試驗

和譽（０２２５６）向員工授出４２﹒５萬股購股權

中天建設（０２４３３）今起招股，入場費約２５８６元

國際商業結算（００１４７）違規漏報去年收購數據存儲設備

長實集團（０１１１３）業績後入市，斥６６９９萬元回購１４５萬股

健倍苗苗（０２１６１）１７００萬元全擁合資，發新股支付

東曜藥業（０１８７５）終止ＴＡＡ０１３內地臨試開發

ＧＢＡ集團（００２６１）９００萬元購餐飲商５１％股權

越秀房託（００４０５）建議發票據，籌１５億人幣供再融資

華津國際（０２７３８）獨立非執董譚旭辭任，孫多偉接任

中國銀行（０３９８８）董事長劉連舸辭任，上周末起生效

中銀香港（０２３８８）董事長劉連舸辭任，上周末起生效

合豐集團（０２３２０）遭追補繳稅及罰款逾１﹒５億人幣，提出反對

光大銀行（０６８１８）２２７億人幣可轉債轉Ａ股，中國華融持７％

加科思（０１１６７）抑制腫瘤生長產品獲准臨床試驗

能源及能量環球（０１１４２）核數師中正天恒辭任，物色新核數師

僑雄國際（００３８１）建議５股合併１股，增集資彈性

碧桂園（０２００７）申請發公司債券獲受理，籌最多１８６億人幣

惠理集團（００８０６）２月底管理資產總值同比跌３０％

中國神華（０１０８８）２月商品煤銷量增１１％

新海能源（００３４２）獲聯交所增３項額外指引

固生堂（０２２７３）３９２０萬人幣購昆山及無錫中醫服務商

現代牧業（０１１１７）１９０８萬人幣增持雲養牛科技至７５％

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《國企紅籌》

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中國華融（０２７９９）遭財政部罰８０萬人幣

金融街物業（０１５０２）合資物業管理，佔４５％股權

四川能投（０１７１３）１億人幣購深圳車電網絡１５％

大悅城地產（００２０７）１４億人幣購南京住宅地

魏橋紡織（０２６９８）去年轉虧逾１５億人幣，不派息

華潤水泥（０１３１３）建議委畢馬威任新獨立核數師；去年純利跌７５％派息０﹒９仙

君實生物（０１８７７）注射液臨床試驗申請獲批

九台農銀（０６１２２）董事長高兵辭任，上周五起生效

長虹佳華（０３９９１）委趙其林及蘇惠清任執董

王朝酒業（００８２８）執董兼總經理辭任，何崇富接任

中國財險（０２３２８）董事長羅熹辭任，上周四生效

樂普生物（０２１５７）去年虧損降至７億人幣，不派息

中國建材（０３３２３）附屬中材科技去年純利升４％

佐力小貸（０６８６６）去年少賺２０％，派息４分

康耐特（０２２７６）去年純利升３５％，派息１５分

華檢（０１９３１）去年純利升２０％息５﹒５５６港仙

粵運交通（０３３９９）去年虧損降至近２億人幣不派息

白雲山（００８７４）去年多賺７％，派息７３﹒２分

中石化煉化（０２３８６）去年多賺７％，派息２１分

浙江世寶（０１０５７）去年純利跌５４％，不派息

國銀（０１６０６）去年少賺１５％，派息７﹒９５２分

洛鉬（０３９９３）去年多賺１９％，派息８﹒５０８分

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《神州民企》

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基石藥業（０２６１６）稱腫瘤抗體藥物研究顯示具強細胞毒性

索信達（０３６８０）折讓５％配股，淨籌１﹒２９億營運金

中國清潔能源（０２３７９）兩授權代表辭任，未符規定

中國派對文化（０１５３２）發２億新股籌３３４０萬元

香港航天科技（０１７２５）衛星項目付９０００萬人幣

海通國際（００６６５）發次級永續證券籌２億美元

歌禮製藥（０１６７２）年度虧損增至３﹒１５億人幣，不派息

綠管（０９９７９）去年多賺３２％，派末連特息３８分

福壽園（０１４４８）去年純利跌９％派息７﹒５８港仙

康諾亞（０２１６２）去年虧損降至３億人幣，不派息

ＬＥＴ ＧＲＯＵＰ（０１３８３）獲還近９億元，料收益逾５億元

鳳凰衛視（０２００８）去年虧損降至３﹒８億，不派息

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《中國要聞》

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李強稱貫徹落實黨中央決策，當好執行者行動派實幹家

中央要求「在全黨大興調查研究」，調研包括金融風險

滬深交易所部署券商檢查，違規者將終止提供行情信息

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《人行降準》

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中金稱降準料釋流動性５０００億元，貨幣政策未轉向

花旗稱降準是為了防止流動性收緊，料ＬＰＲ利率不降

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《俄烏開戰》

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無視國際法院逮捕令，普京親自驅車巡視馬里烏波爾

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《國金頭條》

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投資者由銀行股逃往科技板塊，納指周線升４﹒４％

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《恒大困局》

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據報恒大獲得債

權人對重組方案

的支持

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《連環爆雷》

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美瑞政府促成歷

史性併購，瑞銀

以３０億瑞郎收

購瑞信

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《其他消息》

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ＬＭＥ倉庫５４

噸鎳被偷龍轉鳳

，亞洲鎳交易再

推遲一周重啟

歌禮稱抗病毒藥

「利托那韋片」

預收款已達５５

００萬人幣

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