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21/03/2023 07:50

《國金頭條》美股反彈道指漲逾３８０點，聯儲局議息決策將成關鍵

　　《經濟通通訊社２１日專訊》受瑞銀收購瑞信、六大央行聯手提升美元流動性等連串措施提
振，美股周一（２０　日）　回暖走高，道指漲逾３８０點。分析指，聯儲局在本周宣布的加息
幅度，將是市場未來發展關鍵。
　　道指漲３８２﹒６點，或１﹒２％，收３２２４４﹒５８點。納指漲４５﹒０３點，或
０﹒３９％，收１１６７５﹒５４點。標普５００漲３４﹒９３點，或０﹒８９％，收
３９５１﹒５７點。
　　市場人士對聯儲局即將召開的貨幣政策會議有不同預期。高盛認為，由於銀行業系統的壓力
，預計本周不會加息。但亦有預測認為聯儲局仍會加息２５基點。
　
＊美匯跌至１個月底位＊
　
　　美元續走低，紐約尾盤美匯指數跌０﹒３９％，至１０３﹒３１，是逾一個月低位。美元兌
日圓跌０﹒４％，至１３１﹒２５，亦是逾一個月低位。歐元兌美元漲０﹒５％，至
１﹒０７１７。英鎊兌美元漲０﹒８％，至１﹒２２７２。
　　市場避險情緒推動黃金期貨升至近１年高位，盤中一度突破每盎司２０００　美元關卡。紐
約期金上漲９﹒３美元，或０﹒５％，報每盎司１９８２﹒８美元。
　　油價在上周大跌１３％後回穩，紐約期油漲９０美仙，或１﹒４％，至每桶６７﹒６４美元
。布蘭特期油漲８２美仙或　１﹒１％，收每桶７３﹒７９美元。（ｊｆ）

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