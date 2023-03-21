《國金頭條》美股反彈道指漲逾３８０點，聯儲局議息決策將成關鍵

《經濟通通訊社２１日專訊》受瑞銀收購瑞信、六大央行聯手提升美元流動性等連串措施提

振，美股周一（２０ 日） 回暖走高，道指漲逾３８０點。分析指，聯儲局在本周宣布的加息

幅度，將是市場未來發展關鍵。

道指漲３８２﹒６點，或１﹒２％，收３２２４４﹒５８點。納指漲４５﹒０３點，或

０﹒３９％，收１１６７５﹒５４點。標普５００漲３４﹒９３點，或０﹒８９％，收

３９５１﹒５７點。

市場人士對聯儲局即將召開的貨幣政策會議有不同預期。高盛認為，由於銀行業系統的壓力

，預計本周不會加息。但亦有預測認為聯儲局仍會加息２５基點。



＊美匯跌至１個月底位＊



美元續走低，紐約尾盤美匯指數跌０﹒３９％，至１０３﹒３１，是逾一個月低位。美元兌

日圓跌０﹒４％，至１３１﹒２５，亦是逾一個月低位。歐元兌美元漲０﹒５％，至

１﹒０７１７。英鎊兌美元漲０﹒８％，至１﹒２２７２。

市場避險情緒推動黃金期貨升至近１年高位，盤中一度突破每盎司２０００ 美元關卡。紐

約期金上漲９﹒３美元，或０﹒５％，報每盎司１９８２﹒８美元。

油價在上周大跌１３％後回穩，紐約期油漲９０美仙，或１﹒４％，至每桶６７﹒６４美元

。布蘭特期油漲８２美仙或 １﹒１％，收每桶７３﹒７９美元。（ｊｆ）

