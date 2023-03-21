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21/03/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》仍須等候舊經濟股沽盤被消化

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。雖然瑞士金融市場監管局批准瑞銀收購瑞信，仍未能消除投
資者對銀行業與保險業的憂慮。昨早（２０日）港股淡友大戶甫開市即擺明車馬不讓大市上升，
三大指數的表現均較以美指期貨計算的合理值顯著偏低。其後市況每下愈況，好友節節敗退，恒
指曾低見１８８２９；幾經艱苦，指數才攀回心理關口１９０００之上報收。過去兩個月港股的
累積跌幅的確大，但與過去三個月的累積升幅相比，市況尚屬大漲小回。
　　可幸者，為雖然恒指再創近期新低，國指與科指均沒有跟隨，特別是昨天低位仍明顯高於本
月１０日低位的科指。近日淡友大戶乘勢力質舊經濟股，但相信沽盤被消化後，科技股會帶領大
市回升。最後，港股現已非常接近（ｂ）浪反彈的起點，但短線投機者暫時只宜候低小注嘗試造
好圖利，並須多作走位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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