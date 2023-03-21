《專家之言－李偉傑》恒指續被外來消息牽引，料業績期後才見突破

《專家之言》過去一星期市場消息密集影響投資神經，先有上周包括矽谷銀行在內３間美國

銀行倒閉，之後再有美國第一共和銀行獲１１家美資銀行聯手提供最多３００億美元存款支援，

不過標普兩度下調美國第一共和銀行評級，令銀行業危機依然困擾市場，加上重磅消息瑞銀同意

以３０億瑞士法郎收購陷入困境的競爭對手瑞士信貸，瑞士監管機構在這筆交易中發揮了關鍵作

用，因為各國政府希望遏制威脅全球銀行體系的危機蔓延。



＊人行突降準帶來驚喜，習近平訪俄或助解俄烏問題＊



此外中國人民銀行上周五（１７日）宣布，決定於３月２７日降低金融機構存款準備金率

０﹒２５個百分點，與上一次１２月降準幅度相同，分析認為，人行再降準旨在確保銀行系統流

動性，維持１月和２月的快速放貸步伐，估計今次降準釋放超過５０００億元人民幣。不過今次

降準來得突然，因早前幾次亦在預期中下調存款準備金率，相信今次為市場帶來驚喜，亦可確保

內地流動性足夠抵禦歐美銀行債務問題。同時間，國家主席習近平國事訪問俄羅斯３天，外交部

指出將是一次友誼、合作、和平之旅，為勸和發揮建設性作用，假若俄烏問題能得以解決的話，

對環球經濟及政治格局亦可提高穩定性。



＊料美本周加息０﹒２５厘，恒指初步支持位處１８６００點＊



而本星期美國聯儲局將進行兩天議息會議，在美國連續８個月通脹持續回落，以及銀行問題

蔓延下，市場普遍預料今次議息會議偏向加息０﹒２５厘，短線恒指將繼續被外來消息所牽引，

而近期港股呈現日升日跌格局，下方初步支持位置在１８６００點水平，上方阻力位在２５０天

線１９８５４點至２００００點位置，相信要捱過３月份業績期後，港股成功企穩２００００點

才能逆轉反覆整固格局。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或

有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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