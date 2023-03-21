【領展供股】領展中線前景正面供股值博，今日收市前要繳足款項

《經濟通通訊社２１日專訊》領展（００８２３）供股今天（２１日）收市前要向相關券商

繳足供股所需款項，３月２８日公布供股結果，３月３０日供股所得基金單位開始買賣。由其供

股權於最後交易日（１６日）收升逾３２％；領展同日收漲２﹒４７％，報４９﹒７元。上周五

（１７日）至今日（２１日）中午前，領展表現相對穩健。相信包銷商希望散戶參與供股，以免

要包銷太多供股股份。

從領展宣布５供１以來，不少專欄作家及評論認為，在息口趨升之際，領展供股減債屬利多

於幣；由於持有領展的投資者大多為食「息」一族，據不完全統計，逾９５％建議持貨者參與是

次供股，以免股權被攤薄。



＊受惠美息快見頂及中港通關＊



部分上市公司亦公布，揼水供股，例如世紀建業（０００７９）公布，斥約６２３﹒３萬元

以供股認購方式收購領展約１４﹒１萬個基金單位，每股供股價４４﹒２元。

世紀建業指，持有領展約０﹒０３３２％的基金單位，供股後將持約８４﹒６１萬個基金單

位，佔擴大已發行基金單位約０﹒０３３１％。世紀建業指，有關投資免受供股後假設該集團拒

絕按比例認購供股基金單位所帶來有關收取未來股息及分派攤薄影響。同時，考慮到領展現時投

資組合超過２０００億元，對領展前景樂觀正面。

領展上市１７年來首度供股，５供１籌集約１８８億元，每基金單位供股價４４﹒２元，較

停牌前收市價折讓２９﹒６％，較每單位資產淨值折讓約４２﹒７％。

以４４﹒２元供股價看，較２０２２年１１月低位４６﹒３元還要低，參與供股具一定值博

率。加上未來美息有機會見頂、中港通關推動兩地經濟反彈等因素，領展均可受惠，中線前景正

面。

（領展供股系列之十一．完）（ｋｙ）

