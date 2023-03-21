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21/03/2023 12:06

恒指半日高收６２點報１９０６３，藥股勢強，藥明石藥齊飆逾６％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》受瑞銀收購瑞信、六大央行聯手提升美元流動性等連串措施提
振，美股周一反彈，道指漲逾３８０點。分析指，聯儲局在本周宣布的加息幅度，將是市場未來
發展關鍵。
　　港股上升，恒生指數半日收報１９０６３，升６２點或０﹒３３％，主板成交４９６﹒２２
億元。恒生中國企業指數報６４６２，跌７點或０﹒１２％。恒生科技指數報３８８１，升１１
點或０﹒２９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及友邦
保險（０１２９９）；騰訊控股收報３３４﹒２元，跌０﹒６元或０﹒１８％，成交３０﹒０４
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒１元，跌０﹒１元或０﹒１３％，成交１２﹒５８億元；友邦
保險收報７７﹒８元，升２﹒１５元或２﹒８４％，成交１２﹒４２億元。國指三大成交股份依
次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２６﹒７元，跌２﹒２元或
１﹒７１％，成交１０﹒７億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　藥明生物（０２２６９）收升６﹒７６％，報４８﹒２元，該股成交約２５７２萬股，涉資
１２﹒２４億元，盤中高見４８﹒９５元，最低見４５﹒６元；石藥集團（０１０９３）升
６﹒０６％，收報８﹒２２元；舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒１８％，收報９１﹒４５元
；李寧（０２３３１）升４﹒７７％，收報５８﹒２５元。（ｋｙ）

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