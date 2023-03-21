《盤後部署》港股料距底不遠矣，騰訊向上目標４５０元

《經濟通通訊社２１日專訊》受瑞銀收購瑞信、六大央行聯手提升美元流動性等連串措施提

振，美股周一反彈，道指漲逾３８０點。分析指，聯儲局在本周宣布的加息幅度，將是市場未來

發展關鍵。

港股上升，恒生指數收報１９２５８，升２５８點或１﹒３６％，主板成交１０２４﹒３３

億元。國企指數收報６５４９，升８０點或１﹒２４％。恒生科技指數收報３９６５，升９４點

或２﹒４５％。

技術走勢方面，恒指周一現陰燭，今日現小陽燭，現身懷六甲走勢，即使未見底，相信見底

不遠矣。

上證綜合指數收報３２５５，升２０點或０﹒６４％，成交３８８０﹒４７億元人民幣。深

證成份指數收報１１４２７，升１８０點或１﹒６０％，成交２２３４﹒３３億元人民幣。



＊安踏升逾９％，藍籌稱王＊



藍籌股方面，安踏體育（０２０２０）收升９﹒２３％，報１０８﹒９元，該股成交約

９６１萬股，涉資１０﹒２０億元，盤中高見１０９﹒６元，最低見９９﹒９元，為藍籌股升幅

榜首位；藥明生物（０２２６９）升８﹒８６％，收報４９﹒１５元；周大福（０１９２９）升

６﹒４３％，收報１４﹒９元；李寧（０２３３１）升５﹒６７％，收報５８﹒７５元。

另外，舜宇光學科技（０２３８２）收升５﹒４６％，報９１﹒７元，該股成交約９２５萬

股，涉資８﹒３０億元，盤中高見９２﹒１５元，最低見８６﹒３元；石藥集團（０１０９３）

升５﹒１６％，收報８﹒１５元；申洲國際（０２３１３）升５﹒１４％，收報８１﹒７５元；

中升控股（００８８１）升４﹒６５％，收報３４﹒８５元。

瑞銀集團在瑞士監管部門主導下收購瑞信，投資者相信有助避過金融危機而鬆一口氣，滙控

（００００５）收升２﹒８７％，報５１﹒９元，該股成交約３６２４萬股，涉資１８﹒７２億

元，盤中高見５２﹒０５元，最低見５１﹒２５元；渣打（０２８８８）升２﹒３１％，收報

５９﹒７５元；友邦（０１２９９）升２﹒９１％，收報７７﹒８５元。



＊小鵬汽車表現省鏡，收升逾１１％＊



另一方面，小鵬汽車（０９８６８）飆升１１﹒０３％，收報３７﹒７５元，該股成交約

３００１萬股，涉資１１﹒０２億元，盤中高見３７﹒８５元，最低見３５﹒１５元。

本周三（２２日）公布去年第四季及全年業績的騰訊（００７００），股價收升２﹒６３％

，報３４３﹒６元，該股成交約２１２８萬股，涉資７２﹒１１億元，盤中高見３４７元，最低

見３３０﹒４元。

綜合市場預測，騰訊去年第四季非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利介乎２５０億至

４２８億元人民幣，中位數為３０１﹒９９億元人民幣，較２０２１年同期增長約２１﹒４％；

季度收入預測中位數為１４３９億元人民幣，按年微跌約０﹒２％。全年集團Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ

純利中位數料為１１５８﹒９１億元人民幣，按年減少６﹒４％。

各大行雖看淡騰訊上季的業績表現，但經歷行業大規模整改、遊戲版號重新發放、內地防疫

政策轉向等，長遠卻預期騰訊視頻號高速發展、國內外遊戲收入回升以及疫情復常後利好金融科

技業務，部分大行已於月前調升騰訊的目標價。當中，花旗看４９６元較牛；其次是瑞信和富瑞

，目標價分別為４６１元和４５６元；摩根士丹利和摩根大通亦給出４５０元和４１０元的目標

。

技術走勢方面，騰訊今現小陽燭向上，並重返１０天線之上，９ＲＳＩ回升至４７水平，除

非明日公布的業績相差太遠，否則，首站可重回１月底高位４１６﹒６元，再上以４５０元為獲

利目標，跌穿３１４元止蝕。（ｋｙ）

