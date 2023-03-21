《台股攻略－黃振宇》金融機構危機緩解，台股隨美股反彈

《台股攻略》隨著歐美金融機構危機暫時緩解，市場憧憬美聯儲加息預期降溫，台股今日

（２１日）隨美股反彈，金融股領漲，電子股普遍上揚，加權指數最多升１２８點，航運股受壓

，指數最終收１５５１３點，升９３點，成交金額為２２０１億元（新台幣．下同），三大法人

合共淨賣出６﹒３８億元。

金融危機暫時緩解，金融股造好，國票金收１３元，升４％；富邦金收５５﹒３元，升

０﹒６％；國泰金收４０﹒７５元，升１﹒４％；臺企銀、新光金、統一證、華南金、華票、開

發金、彰銀、三商壽、王道銀行、台中銀及京城銀均升１％至２％。電子權值股漲跌互見，台積

電、鴻海及國巨分別收５１７元、１０３﹒５元及５０５元，均升１％；大立光及欣興均升超過

２％。部分電子權值股走弱，日月光投控跌２﹒３％，聯電跌０﹒８％，瑞昱跌０﹒６％，聯詠

跌０﹒２％。此外，雲端伺服器大廠緯穎全年純利達１４１﹒７５億元，按年增６３﹒９％，加

上近期ＡＩ應用熱潮帶動雲端伺服器產業需求，其股價曾升至１０３０元，惟收市升幅收窄，最

終收９９０元，升２﹒８％。航運股方面，貨櫃三雄先升後跌，萬海收６９元，長榮收

１６０﹒５元，陽明收６５﹒１元，均跌近１％。散裝航運的志信、新興及慧洋－ＫＹ均升１％

。航空雙雄的長榮航及華航分別跌０﹒２％及０﹒８％。全球燃料成本大漲影響，台灣電力公司

不勘虧損，宣布４月起電價平均調升１１％，加上台灣第二核能發電廠二號機已依法停止運轉，

帶動電力相關概念股上揚，樂事綠能連續兩個交易日漲停，收２９﹒７５元；台汽電升６﹒３％

，飛宏升２﹒７％。受惠台灣全民普發現金６０００元消息刺激，觀光股獲資金追捧，燦星旅漲

停，易飛網、六角、寒舍、王品及鳳凰均升２﹒１％至５﹒２％。

雖然金融危機稍為緩解，但金融市場仍存在潛在信貸風險，加上本周美聯儲局將舉行議息會

議，建議投資保持審慎，並留意利率政策消息及外資資金動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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