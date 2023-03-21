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21/03/2023 18:10

《台股攻略－黃振宇》金融機構危機緩解，台股隨美股反彈

　　《台股攻略》隨著歐美金融機構危機暫時緩解，市場憧憬美聯儲加息預期降溫，台股今日
（２１日）隨美股反彈，金融股領漲，電子股普遍上揚，加權指數最多升１２８點，航運股受壓
，指數最終收１５５１３點，升９３點，成交金額為２２０１億元（新台幣．下同），三大法人
合共淨賣出６﹒３８億元。
　　金融危機暫時緩解，金融股造好，國票金收１３元，升４％；富邦金收５５﹒３元，升
０﹒６％；國泰金收４０﹒７５元，升１﹒４％；臺企銀、新光金、統一證、華南金、華票、開
發金、彰銀、三商壽、王道銀行、台中銀及京城銀均升１％至２％。電子權值股漲跌互見，台積
電、鴻海及國巨分別收５１７元、１０３﹒５元及５０５元，均升１％；大立光及欣興均升超過
２％。部分電子權值股走弱，日月光投控跌２﹒３％，聯電跌０﹒８％，瑞昱跌０﹒６％，聯詠
跌０﹒２％。此外，雲端伺服器大廠緯穎全年純利達１４１﹒７５億元，按年增６３﹒９％，加
上近期ＡＩ應用熱潮帶動雲端伺服器產業需求，其股價曾升至１０３０元，惟收市升幅收窄，最
終收９９０元，升２﹒８％。航運股方面，貨櫃三雄先升後跌，萬海收６９元，長榮收
１６０﹒５元，陽明收６５﹒１元，均跌近１％。散裝航運的志信、新興及慧洋－ＫＹ均升１％
。航空雙雄的長榮航及華航分別跌０﹒２％及０﹒８％。全球燃料成本大漲影響，台灣電力公司
不勘虧損，宣布４月起電價平均調升１１％，加上台灣第二核能發電廠二號機已依法停止運轉，
帶動電力相關概念股上揚，樂事綠能連續兩個交易日漲停，收２９﹒７５元；台汽電升６﹒３％
，飛宏升２﹒７％。受惠台灣全民普發現金６０００元消息刺激，觀光股獲資金追捧，燦星旅漲
停，易飛網、六角、寒舍、王品及鳳凰均升２﹒１％至５﹒２％。
　　雖然金融危機稍為緩解，但金融市場仍存在潛在信貸風險，加上本周美聯儲局將舉行議息會
議，建議投資保持審慎，並留意利率政策消息及外資資金動向。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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