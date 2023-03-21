【虛幣世界】市場關注聯儲局議息，比特幣受制於２８０００美元

《經濟通通訊社２１日專訊》投資者關注美國聯儲局明日做出下一次利率決定，令比特幣升

穿２８０００美元後回吐，而數據聚合商Ｔｒｕｆｌａｔｉｏｎ首席執行官Ｓｔｅｆａｎ

Ｒｕｓｔ表示，投資者對法定銀行系統的信心正在迅速減弱，唯一可移植的安全避風港是比特幣

，比特幣價格的快速上漲表明人們擔心，銀行業潛伏著更多問題－－尤其是自瑞士信貸倒閉以來

。

最近幾天全球銀行業崩潰的威脅減弱，而比特幣價格上漲，投資者希望美聯儲采取更溫和的

政策，甚至希望議息上暫停長達一年的加息，市場估計最大機會加息２５個基點。

市值前２５名中的其他加密貨幣大部分都處於虧損狀態，ＡＰＴ（第１層網絡 Ａｐｔｏｓ

的代幣）和 ＭＡＴＩＣ（第２層平台Ｐｏｌｙｇｏｎ的原生加密貨幣）最近分別下跌超過

８％和６％。Ｓｏｌａｎａ區塊鏈的代幣小幅上漲。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７８２９﹒２１元，升０﹒４１％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１７４６﹒１９元，升０﹒７７％；艾達幣報０﹒３３６６元，升１﹒３６％

；瑞波幣報０﹒３７７３，升１﹒０４％。（ｕｌ）



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