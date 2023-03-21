《談國論企－黎偉成》升格中央港澳工作辦公室做實事

《談國論企》中共中央、國務院於２０２３年３月組建的中央港澳工作辦公室，規格不僅明

顯高於不再保留單設的國務院港澳事務辦公室，更十分明確和具體地確立方針，積極主動的辦好

多個具體重點工作，和督促落實職責，相信很快會研發落實各項工作。升格、做實事，足見中央

對港澳的高度重視，而港澳亦會對國家作出更多更好的貢獻。



＊維護國家安全保障民生福祉融入國家發展大局＊



新華社在２０２３年３月１６日發布的報道，謂「中共中央、國務院近日印發了《黨和國家

機構改革方案》」，其中第五條指出要「組建中央港澳工作辦公室」，雖然相關的文字不多，但

精簡，內容扎實，可解讀的重點有：

最重要的，當然是（一）中央組建的「中央港澳工作辦公室」，是由中共中央、國務院籌組

的，與過去的「國務院港澳事務辦公室」相比，即：掌管港澳特區工作和事務的領導機構，升格

由中共中央、國務院負責，而非如過去的由國務院承擔。所指出的「升格」，絕不含糊，理由為

在中國的政治管治規格，一直是先中共黨官而到政府官員作列序，如先是省委書記，繼而省委副

書記兼省長等等，便是最佳例子。由是港澳工作，今後提升為由中共中央直接管理，所負之責，

肯定是制定政策，而國務院則負責政策性的工作研究、執行和落實，當然亦參與中央的政策制定

。

要注意，由中共中央、國務院組建的「中央港澳工作辦公室」，不僅相當突顯「中央」兩個

大字，中間的「工作」二字，同樣相當重要。「工作」，是實實際際要做工作，有別於前稱之「

事務」；事務，不是不做工作，卻不夠「工作」二字這樣扎實和明確。

由中央直接制定港澳工作政策和落實，肯定會易通易達，效應會明顯和迅捷。

同樣重要的，是（二）中央港澳工作辦公室，確定一套工作主調，最基本和最重要的當然是

（Ｉ）要「貫徹『一國兩制』方針、落實中央全面管治、依法治港治澳」，是為方針之原則和精

神。但這與過去提到「一國兩制」時，總是連結上「港人治港」、「澳人治澳」和「高度自治」

的提法，《改革方案》未有提及，因所言之辦公室，是中央層面，所要制定的都是重大的政策，

涉及中央或與內地省市高度密切聯繫的事務，而港澳特區政府要按中央所定的政策落實執行，港

澳本地日常事務及政策，當然是高度自治。

至於具體的主要工作，重中之重為（ＩＩ）「維護國家安全」。香港在２０１９年爆發的「

港獨」黑暴事件，即使在國家定立和執行了《港區國安法》後表面似乎明顯收歛，但以美國為主

的境外勢力不甘心，仍然會繼續通過留在香港的剩餘「獨人」，伺機再次發難和破壞，亂港反中

；國安，是為中央絕對稍一掉以輕心的重大問題。

清楚記得，中央過去一直堅持要保持港澳的「繁榮安定」，所指的是經濟社會，如今之「維

護國家安全」，是香港要做好國安工作，就是不要讓美國等境外勢力有任何機會搞亂。涉台主權

、涉港內政等問題，乃中國特別要防美國挑釁的其中重點。



＊須重大改革香港公務員程序官僚要有賞有罰＊



緊接著的是（ＩＩＩ）香港和澳門的發展事務，包括要（ｉ）「保障民生福祉」，屬高度的

原則性，具相當廣泛的範圍，要好好落實和達標，香港和澳門特區政府必須要努力、認真做好本

地的研究、計劃和安排。特別是港府，有部分官員、公務員至今仍可能保持死硬刻板的所謂「程

序」主義，擺「官威」、講官僚，而無心無力、互卸責任，甚至說甚麼會「做得更好」敷衍了事

，使香港民生今天變得愈來愈胡亂，何來福祉？香港的整個公務員機制要認認真真的全面檢討、

改革，官員、公務員要有職、有能、有責。

港府必須痛下決心和作出努力，完完全全改革好以「程序」為主的官僚制度和作風，對公務

員的工作和效果作出有道有理賞罰，甚至失職者裁之哉，清理門戶，改進工作方式和效率，否則

香港是很難配合國家政策，不易為國家作出應有重大的貢獻，特別是中央港澳工作辦公室要

（ＩＶ）「支持港澳融入國家發展大局」之策。

此為（三）中央港澳工作辦公室明確地要作好各方面的「調查研究、統籌協調、督促落實職

責」，大有任重道遠之概。

尤其是中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在十四屆全國人大一次會議閉幕會

上，指出「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」。國家在努力，港澳當然要更加努

力。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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