《異動股》嗶哩嗶哩高開８％領升遊戲股，２７款遊戲獲批版號

《經濟通通訊社２１日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）現價升７﹒９７％，報１８２﹒８元

，該股成交約２１萬股，涉資３８２０萬元。

中國國家新聞出版署公布今年３月進口網路遊戲審批名單，共２７款遊戲獲批，其中騰訊

（００７００）、網易（０９９９９）和嗶哩嗶哩都入列。不過，３月公布的批號數量較上月有

所下降，今年１月共有８８款遊戲獲批，２月則有８７款。

根據中國當局公布的名單顯示，騰訊《莊園合合》以及《妖精的尾巴：激鬥》、《庫洛魔法

使：回憶鑰匙》、網易營運的《勁舞團：全民派對》、嗶哩嗶哩營運的《閃耀！優俊少女》（原

《賽馬娘》）等遊戲獲得版號。

心動網路（０２４００）分別獲得兩款名為Ｇｏｒｏｇｏａ和Ｗｉｚａｒｄ ｏｆ

Ｌｅｇｅｎｄ的手遊許可證；另外還有《Ｆａｉｒｙ Ｔａｌｅ： Ｆｉｇｈｔｉｎｇ》與《妖

怪手錶４》也獲發遊戲版號。

現時，恒生指數報１９１１８，升１１８點或升０﹒６２％，主板成交１６﹒８０億元。國

企指數報６４８９，升１９點或升０﹒３１％。恒生科技指數報３９１１，升４１點或升

１﹒０７％。

即月期指新報１９１１９，升１９５點，平水。即月國指期貨報６４９９，升４０點，高水

９點。即月科指期貨新報３９０７，升４４點，高水３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒８０元 升７﹒９７％

騰訊（００７００） ３３４﹒８０元 無升跌

網易（０９９９９） １３１﹒３０元 跌１﹒０６％

心動公司（０２４００） ２４﹒０５元 升２﹒７８％

祖龍娛樂（０９９９０） ６﹒９２元 升３﹒１３％

飛天雲動（０６６１０） ２﹒９３元 升２﹒４５％

中手游（００３０２） ２﹒０１元 無升跌

網龍（００７７７） １６﹒２４元 無升跌

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（ｈｃ）

