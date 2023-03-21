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21/03/2023 09:29

《異動股》嗶哩嗶哩高開８％領升遊戲股，２７款遊戲獲批版號

　　《經濟通通訊社２１日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）現價升７﹒９７％，報１８２﹒８元
，該股成交約２１萬股，涉資３８２０萬元。
　　中國國家新聞出版署公布今年３月進口網路遊戲審批名單，共２７款遊戲獲批，其中騰訊　
（００７００）、網易（０９９９９）和嗶哩嗶哩都入列。不過，３月公布的批號數量較上月有
所下降，今年１月共有８８款遊戲獲批，２月則有８７款。
　　根據中國當局公布的名單顯示，騰訊《莊園合合》以及《妖精的尾巴：激鬥》、《庫洛魔法
使：回憶鑰匙》、網易營運的《勁舞團：全民派對》、嗶哩嗶哩營運的《閃耀！優俊少女》（原
《賽馬娘》）等遊戲獲得版號。
　　心動網路（０２４００）分別獲得兩款名為Ｇｏｒｏｇｏａ和Ｗｉｚａｒｄ　ｏｆ　
Ｌｅｇｅｎｄ的手遊許可證；另外還有《Ｆａｉｒｙ　Ｔａｌｅ：　Ｆｉｇｈｔｉｎｇ》與《妖
怪手錶４》也獲發遊戲版號。
　　現時，恒生指數報１９１１８，升１１８點或升０﹒６２％，主板成交１６﹒８０億元。國
企指數報６４８９，升１９點或升０﹒３１％。恒生科技指數報３９１１，升４１點或升
１﹒０７％。
　　即月期指新報１９１１９，升１９５點，平水。即月國指期貨報６４９９，升４０點，高水
９點。即月科指期貨新報３９０７，升４４點，高水３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８２﹒８０元　升７﹒９７％
　　騰訊（００７００）　　　３３４﹒８０元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　１３１﹒３０元　跌１﹒０６％
　　心動公司（０２４００）　　２４﹒０５元　升２﹒７８％
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　６﹒９２元　升３﹒１３％
　　飛天雲動（０６６１０）　　　２﹒９３元　升２﹒４５％
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒０１元　　　　無升跌
　　網龍（００７７７）　　　　１６﹒２４元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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