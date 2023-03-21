《國企紅籌》北控水務（０３７１）擬發中期票據籌最多１５億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》北控水務集團（００３７１）公布，已向中國銀行間市場交易

商協會提交申請註冊總金額不超過８０億元人民幣之發行中期票據，已獲得該會註冊通知書，適

時發行。

該集團指，擬於中國境內發行２０２３年度第一期本金額為不超過１５億元人民幣的中期票

據，擬將募集資金用於償還借款以及補充流動資金的用途。（ｗｈ）

