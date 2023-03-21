【連環爆雷】李家超：瑞信危機對本港影響不大，香港銀行系統穩健

《經濟通通訊社２１日專訊》瑞士第二大銀行瑞士信貸近期陷入經營危機，被問到會否對本

港造成影響。行政長官李家超出席行政會議前記者會時表示，有注意到瑞信事件，瑞士中央銀行

已為涉事銀行提供協助，又指瑞信在港的資產和業務較少，未對香港有很大影響，香港銀行體系

穩健，運作暢順，市場上有充裕資金，會與金管局及證監會密切留意情況。（ｈｐ）

