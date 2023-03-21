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21/03/2023 15:49

《美元走勢－羅明立》歐元升破１﹒０７，考驗５０天線阻力

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３１﹒３９　１３１﹒６０　１３１﹒０３
　　歐元╱美元　１﹒０７０９　１﹒０７２６　１﹒０７０７
　　英鎊╱美元　１﹒２２５５　１﹒２２８２　１﹒２２４８
　　美元╱瑞郎　０﹒９３０５　０﹒９３０８　０﹒９２８２
　　美元╱港元　７﹒８４０４　７﹒８４３０　７﹒８３５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數周一（２０日）反覆下跌，歐美銀行危機持續，瑞銀（ＵＢＳ）在瑞
士政府推動下，以３０億瑞郎收購瑞信（Ｃｒｅｄｉｔ　Ｓｕｉｓｓｅ），試圖挽救市場信心，
阻止銀行業危機蔓延。在多間大行聯合提供３００億美元流動性後，美國第一共和銀行股價繼續
跌近五成，美聯儲與加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行的美元互換協議改
為每日操作，並持續至４月底。股市略為反彈，但投資者信心未見恢復，令美聯儲局加息決定仍
然有變數。
　　暫時看來歐洲央行的貨幣政策可能會較聯儲局強硬，歐元升破１﹒０７，考驗５０天線
１﹒０７３０的阻力，之後１﹒０７７０╱１﹒０８００阻力更大，後市看聯儲局貨幣政策取態

　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０７６０　１﹒０６２０　１﹒０８１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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