《美元走勢－羅明立》歐元升破１﹒０７，考驗５０天線阻力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １３１﹒３９ １３１﹒６０ １３１﹒０３

歐元╱美元 １﹒０７０９ １﹒０７２６ １﹒０７０７

英鎊╱美元 １﹒２２５５ １﹒２２８２ １﹒２２４８

美元╱瑞郎 ０﹒９３０５ ０﹒９３０８ ０﹒９２８２

美元╱港元 ７﹒８４０４ ７﹒８４３０ ７﹒８３５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美匯指數周一（２０日）反覆下跌，歐美銀行危機持續，瑞銀（ＵＢＳ）在瑞

士政府推動下，以３０億瑞郎收購瑞信（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ），試圖挽救市場信心，

阻止銀行業危機蔓延。在多間大行聯合提供３００億美元流動性後，美國第一共和銀行股價繼續

跌近五成，美聯儲與加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行的美元互換協議改

為每日操作，並持續至４月底。股市略為反彈，但投資者信心未見恢復，令美聯儲局加息決定仍

然有變數。

暫時看來歐洲央行的貨幣政策可能會較聯儲局強硬，歐元升破１﹒０７，考驗５０天線

１﹒０７３０的阻力，之後１﹒０７７０╱１﹒０８００阻力更大，後市看聯儲局貨幣政策取態

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０７６０ １﹒０６２０ １﹒０８１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

