《美元走勢－羅明立》歐元升破１﹒０７，考驗５０天線阻力

貨幣 東京收市 最高價 最低價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 １３１﹒３９ １３１﹒６０ １３１﹒０３
歐元╱美元 １﹒０７０９ １﹒０７２６ １﹒０７０７
英鎊╱美元 １﹒２２５５ １﹒２２８２ １﹒２２４８
美元╱瑞郎 ０﹒９３０５ ０﹒９３０８ ０﹒９２８２
美元╱港元 ７﹒８４０４ ７﹒８４３０ ７﹒８３５５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元走勢》美匯指數周一（２０日）反覆下跌，歐美銀行危機持續，瑞銀（ＵＢＳ）在瑞
士政府推動下，以３０億瑞郎收購瑞信（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ），試圖挽救市場信心，
阻止銀行業危機蔓延。在多間大行聯合提供３００億美元流動性後，美國第一共和銀行股價繼續
跌近五成，美聯儲與加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行的美元互換協議改
為每日操作，並持續至４月底。股市略為反彈，但投資者信心未見恢復，令美聯儲局加息決定仍
然有變數。
暫時看來歐洲央行的貨幣政策可能會較聯儲局強硬，歐元升破１﹒０７，考驗５０天線
１﹒０７３０的阻力，之後１﹒０７７０╱１﹒０８００阻力更大，後市看聯儲局貨幣政策取態
。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０７６０ １﹒０６２０ １﹒０８１０
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 觀望
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇