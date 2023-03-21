《新股上市》傳高濟醫療最快下半年上市，集資約３９億元

《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士表示，高瓴資本投資的中國藥店連鎖企業高

濟醫療已為香港首次公開募股（ＩＰＯ）選擇銀行，可能融資超過５億美元（約３９億港元）。

知情人士稱，美國銀行、高盛及海通國際證券在安排潛在發行事宜，可能最早在今年下半年

上市，相關事項仍在考慮中，可能會有更多銀行加入。

知情人士又指，鑒於近期市場震盪，ＩＰＯ規模可能仍會有變。（ｂｉ）

