【連環爆雷】陳茂波：歐美銀行業危機需有所警惕，本港財政穩健

《經濟通通訊社２１日專訊》財政司司長陳茂波出席一個午餐會時表示，歐美銀行業危機不

但影響金融發展，亦波及社會穩定安全，加上過去三年本港疫情影響經濟發展，認為需要有所警

惕，要在保持安全前提之下發展經濟。

對於外界關注特區政府財政穩健性，他表示，香港是全開放型經濟體，過去幾年面對困難時

刻，特區政府動用過去積穀防飢的儲備，希望減輕對市民及中小企的影響。他認為，過往政府的

借貸較少，未來５年即使每年發債６５０億元，５年後仍是「超級安全」，亦可讓財政儲備維持

在相對高的水平，在抵禦風險時更有底氣。

預算案預計今年本港經濟增長介乎３﹒５至５﹒５％。他表示，拉動本港經濟有三頭馬車，

包括出口、消費和固定資本投資。其中，本港疫情受控並恢復與國際往還後，市道較過去暢旺，

下半年服務業增長力度會更大，消費會是推動經濟增長的最大力量。至於出口方面，內地疫情受

控後供應鏈將恢復正常，今年本港出口表現亦預期較去年好。

他續指，預計美國加息步伐稍後會停下，金融環境變數較去年小，料今年樓市將較為平穩，

有信心可以達到訂下的經濟增長目標。（ｂｉ）





