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21/03/2023 18:27

吉利：提升新能源市佔率為首要任務，不會單靠價格戰贏取份額

　　《經濟通通訊社２１日專訊》吉利汽車（００１７５）去年純利５２﹒６億元人民幣，按年
升９％。吉利汽車集團高級副總裁兼ＣＦＯ戴慶在業績發布會上表示，集團追求銷量和銷售收入
的規模化，新能源市場佔有率的提升為集團當前首要任務，中長期目標是重返２０１７年至
２０１８年時的業績巔峰。
　　行政總裁桂生悅表示，吉利目前全面向新能源轉型的戰略非常清晰，各品牌都有各自明確的
定位分工。其中，成立不到兩年的極氪，目前已取得亮眼表現，其作為吉利新能源布局的先行部
隊，主攻豪華電動車市場，將帶領集團加速轉型；領克主攻中高端電動車和新能源市場，吉利品
牌則主要覆蓋大眾化電動車和新能源市場，認為吉利未來的戰略發展值得期待。
　
＊吉利不會去完全依靠價格戰贏得市場競爭＊
　
　　對於中國汽車市場今年以來的價格競爭，吉利汽車集團董事長安聰慧指出，汽車行業正經歷
大洗牌階段，形容「淘汰賽」已經開始，現時要視乎企業的綜合實力，強調吉利不會去完全依靠
價格戰贏得市場競爭。
　　安聰慧續指，雖然吉利在企業的品牌戰、技術戰、品質戰、服務戰、企業的道德戰中具有一
定基礎，但在過去幾年表現不是很好，集團內部團隊也不斷檢討，努力推進基礎體系化的工作，
認為體系化能力將有助於未來形成競爭力。
　　執行董事淦家閱補充指，價格戰本質上是成本競爭。吉利要通過自己的技術和能力，包括通
過架構化造車，獲取成本控制的競爭力。
　　被問到俄羅斯等市場的地緣政治風險，副主席及執行董事李東輝稱，不會對地緣政治作評論
，重申集團一直始終堅守全球合規，在業務所在的每一個國家都遵守當地的法律，依法合規的來
開展業務並進行市場競爭。（ａｃ）
　

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