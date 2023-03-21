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21/03/2023 19:39

《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，騰訊藥明生物東方海外公布業績

　　《經濟通通訊社２１日專訊》英國公布ＣＰＩ，及騰訊藥明生物東方海外公布業績，料為周
三（２２日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，周三本港時間５：３０ｐｍ，在法蘭克福大學貨幣與金融穩定研究
所舉辦的會議上，歐洲央行執委連恩參加「貨幣政策：如何使通脹回到目標」辯論；晚上
９：４５ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔參加「全球衝擊、政策外溢和地緣戰略風險：如何協調政策
」辯論。１０：００ｐｍ，英倫銀行未來技術主管Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｌｏｖｅｌｌ參加一項會議
的小組討論會。
　
＊日本公布工具機訂單＊
　
　　數據方面，周三本港時間２：００ｐｍ，日本公布２月工具機訂單。本港時間３：００ｐｍ
，英國公布１２月消費者物價指數年率升幅料由１０﹒７％收窄至９﹒９％；２月消費者物價指
數月率料由下滑０﹒６％改善至升０﹒６％，年率升幅料由１０﹒１％收窄至９﹒９％；２月核
心消費者物價指數年率升幅料由５﹒８％收窄至５﹒７％。本港時間５：３０ｐｍ，英國公布１
月房價指數，年率升幅料由９﹒８％收窄至６﹒５％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：恒安國際（０１０４４）、石藥集團（０１０９３）、藥
明生物（０２２６９）、東方海外（００３１６）、京東健康（０６６１８）、騰訊
（００７００）、潤電（００８３６）等。（ｗａ）

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