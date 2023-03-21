【企業盈喜】銀杏教育（１８５１）料去年淨溢利增加至少１倍

《經濟通通訊社２１日專訊》銀杏教育（０１８５１）發盈喜，預期２０２２年全年淨溢利

增加不少於１００％，２０２１年同期則錄淨溢利約３８７０萬元人民幣。

集團稱，上述增長乃主因期內入讀學生人數；平均學費及住宿費；及集團毛利率大幅增長。

截至２０２２年底，集團入讀學生人數按年增長約２８﹒１％。（ｒｈ）

