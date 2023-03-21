【企業盈警】強泰環保料去年稅前溢利跌至不少於１１７０萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》強泰環保（０１３９５）發盈警，預計２０２２年全年錄得除

稅前溢利不少於１１７０萬元，而２０２１年同期則錄得除稅前溢利約２２９０萬元。

公司認為，期內除稅前溢利按年有所減少，主因分銷及銷售開支增加；及於印尼占碑市發展

生物燃料球團生產業務的財務成本增加。（ｒｈ）

