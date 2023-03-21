【連環爆雷】富途：瑞信ＡＴ１債券清零顛覆股比債危險的市場認知

《經濟通通訊社２１日專訊》瑞銀同意收購瑞信後，瑞士監管機構ＦＩＮＭＡ宣布，作為交

易的一部分，瑞信價值１７０億美元的ＡＴ１債券將被減記為零。

富途交易部高級分析師陸秉鈞指出，由於是監管機構要求直接清零，除非條款改變，否則

ＡＴ１債券沒有償還希望，價值高達１７０億美元的直接撇帳將創下記錄。持有此債券的金融機

構需要進行減值撥備，對自身流動性帶來影響，若然市場放大其影響，對這些公司可能做成衝擊

，做成火燒連環船的效果。他認為，有關做法打破了「在同一標的公司下，持有股票比債券危險

」的金融排序。

陸秉鈞解釋，ＡＴ１債券是應用在銀行集團而設的一種債券，全名為「額外一級資本債券」

，屬俗稱ｃｏｃｏ債券，即「應急可兌換債券」的一種。雖然不像傳統債券「一定要還本」，反

而在危急情況下可兌換成股票，但它本質上仍然是債券。在傳統商業運作下，當一間公司破產，

「債主」獲賠的優先級別永遠高於「股東」。故這次瑞士當局的做法，完全顛覆市場認知。

陸秉鈞認為，此先例一開，將會對金融市場認知帶來洗牌式影響。為防範同類型案例可能的

出現，有機會引發市場對全球銀行的ｃｏｃｏ債券重新估值，對整個價值２７５０億美元的歐洲

ＡＴ１債券市場做成衝擊，所有有發行或將發行ＡＴ１債券的歐洲銀行，都會受到影響，其中包

括匯豐（００００５）。在未來要以此工具進行集資，成本將會更高，甚至因為需求不足而沒法

發行，進一步拉緊銀行流動性。

他續指，如以上成立，市場對一連串銀行事件的認知，可能會由「個別事例」，開始轉向憂

慮為「整個歐洲銀行業」的危機，這對股市信心帶來中期影響，後市觀望情緒會更為濃烈，不利

股市中短線表現。（ａｃ）



