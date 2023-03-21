吉利（１７５）全年純利升８﹒５％至５２﹒６億人幣，息２１港仙

《經濟通通訊社２１日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年純利５２﹒６億元（人民幣．下同），按年升８﹒５２％，勝預期，每股基本盈利
５１﹒０６分，派末期息２１港仙，按年持平。
期內收益１４７９﹒６５億元，升４５﹒６２％；毛利２０８﹒９６億元，升２０﹒０１％
；銷量１４３﹒３萬部，升７﹒９％。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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