《小傳日記》原來是「鎳」造！摩通買鎳變石頭唔會提告？

《小傳日記》美國聯儲局準備議息，加上銀行業危機又未消除，今日魚缸都偏靜，全日總成

交得１０００億多啲，最快都可能要等議息結果出嚟先可以熱鬧返。

近期除咗睇實邊間銀行爆煲，生發發（００３８８）旗下倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）又出事

，仲要又係「妖鎳」惹嘅禍。噚日ＬＭＥ公布，喺荷蘭鹿特丹一個鎳倉庫，有５４噸鎳被偷龍轉

鳳成為幾袋石頭，涉及９份合約，按現價計價值大約１３０萬美金，即係大約１０２１萬銀港紙

。由於事件影響，亞洲時段鎳交易再推遲一星期到３月２７號先會重啟。

到今日就再揭出，被貍貓換太子嘅「苦主」，即係嗰９份合約持有人就係摩通。舊年ＬＭＥ

出現外資大行對決神州鎳龍頭青山控股嘅挾淡倉事件，引致鎳價飆升，令到ＬＭＥ都要出手暫停

部分鎳交易。事件後來令到ＬＭＥ被成班基金大戶告上庭，至今一年有多都仲有投行出嚟要問

ＬＭＥ追數。而講起呢場大戰摩通都要跌１﹒２億銀美金，今次又出現調包事件，真係好一段「

鎳緣」。

不過原來呢段已經唔係今年第一單「鎳造」事件，今年２月商品交易公司

Ｔｒａｆｉｇｕｒａ就公布，上年１２月買咗一批鎳，當一部分集裝箱運到嘅時候發現裏面根本

沒有鎳，完全中伏，令公司可能要勁蝕５﹒７７億銀美金，而且將計入今年上半年財報。

由此可見期貨真係幾神奇，任憑孖屐炒到癲，最原本嗰件貨只係一直攤喺倉庫入面，甚至原

來買賣緊嘅根本唔係鎳而係石頭都未定。尤其期貨唔係現貨，買緊乜就係講個信字，今次ＬＭＥ

揭開原來會有「頂住檔」先嘅情況，明顯就係再一次打擊孖屐信心，請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

