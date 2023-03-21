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21/03/2023 17:24

港鐵：票價調整機制與利潤掛勾，服務表現回贈取代八達通車費回贈

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，公司與政府已同意維持現行的
票價調整機制公式及票價調整機制公式的直接驅動性質。然而，公司與政府已同意修訂該公式，
以使票價調整機制公式中使用的生產力因素應參考公司除稅後的香港物業發展利潤，而非參考公
司的香港車務營運業務的財務表現而計算。根據營運協議的規定，預期票價調整機制的下一次預
定檢討將於２０２７╱２８年進行。
　　港鐵表示，物業發展利潤將參照上一個財政年度，港鐵來自香港物業發展的股東應佔利潤，
按預設等級表釐訂相應「生產力因素」數值，有關數值將調低票價調整幅度介乎０﹒６％至
０﹒８％。
　　根據營運協議公司與政府已完成預定在２０２２╱２３年進行對票價調整機制的共同檢討，
公司與政府亦已同意就「負擔能力掛勾安排」在２０２３╱２４以及２０２４╱２５票價年度進
行的若干特殊應用，據此，在公司累計應調整的２﹒８５個百分點中，公司將在２０２３╱２４
票價年度實施其中１﹒２個百分點的調整幅度，但將在２０２３╱２４票價年度實施１﹒２個百
分點的一次性特殊減免，以抵銷相關調整；以及將餘下累計的１﹒６５個百分點調整幅度延後至
２０２４╱２５票價年度實施。　
　　港鐵表示，就票價優惠及推廣優惠而言，公司將以「服務表現回贈」取代「每程八達通車費
３％回贈」及推出經修訂的「負擔能力掛勾安排」，並將繼續實施全月通以及港鐵都會票、將雙
向港鐵－專線小巴每程轉乘優惠由０﹒３元增加至０﹒５元，以及將２０２３年票價調整的
０﹒２個百分點延後至２０２４年實施。（ｂｎ）

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