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21/03/2023 10:59

《真知灼見－溫灼培》從通脹看歐央行貨幣政策

　　《真知灼見》德國昨晚（２０日）公布２月份生產物價指數，按年比是１５﹒８％升幅。單
看該數字當然不低，但已是連續第五個月出現下降。不過這裏有兩個問題要問。首先，油價以紐
約期油價格計算，於２月份最低及最高價位也只不過是大約７２及８１美元，不算高。但作為歐
元區的主要經濟體德國，其生產物價指數卻仍高企１５﹒８％。換言之，現在發生於歐洲的通脹
不能全歸咎於能源價格問題，或許歐洲的通脹已擴散到不同領域，這會使日後歐洲要壓抑通脹會
更加困難。
　　其次，回顧德國２０２２年２月生產物價指數並不低，按年比是２５﹒９％。換言之，德國
的生產物價是從去年一個極高水平的基礎上，到今年再大舉上升１５﹒８％。而不要忘記油價期
間已見回落。從這一切因素告訴我們，這兩年歐洲廠商面對的生產成本確上漲了不少。若生產商
能把這些生產成本轉嫁予消費者，歐洲整體通脹將難免上升。如生產商無能力把成本轉嫁，這樣
便必須把生產線移離歐洲，屆時將衝擊到歐元區經濟。當明白這一切便明白為何當歐洲面對著金
融事故下，歐央行仍堅持要加息壓抑通脹原因。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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