《真知灼見－溫灼培》從通脹看歐央行貨幣政策

《真知灼見》德國昨晚（２０日）公布２月份生產物價指數，按年比是１５﹒８％升幅。單

看該數字當然不低，但已是連續第五個月出現下降。不過這裏有兩個問題要問。首先，油價以紐

約期油價格計算，於２月份最低及最高價位也只不過是大約７２及８１美元，不算高。但作為歐

元區的主要經濟體德國，其生產物價指數卻仍高企１５﹒８％。換言之，現在發生於歐洲的通脹

不能全歸咎於能源價格問題，或許歐洲的通脹已擴散到不同領域，這會使日後歐洲要壓抑通脹會

更加困難。

其次，回顧德國２０２２年２月生產物價指數並不低，按年比是２５﹒９％。換言之，德國

的生產物價是從去年一個極高水平的基礎上，到今年再大舉上升１５﹒８％。而不要忘記油價期

間已見回落。從這一切因素告訴我們，這兩年歐洲廠商面對的生產成本確上漲了不少。若生產商

能把這些生產成本轉嫁予消費者，歐洲整體通脹將難免上升。如生產商無能力把成本轉嫁，這樣

便必須把生產線移離歐洲，屆時將衝擊到歐元區經濟。當明白這一切便明白為何當歐洲面對著金

融事故下，歐央行仍堅持要加息壓抑通脹原因。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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