《宏觀銓局－馬桂銓》利率長期高企，直至…

《宏觀銓局》在３月的首十天，美國標普５００指數已下跌２﹒７％，而彭博美國綜合指數

（一個具代表性的美國債券指數）則上漲了１％。標普５００指數的跌幅主要集中在３月９日及

１０日，當時美國股市因美國矽谷銀行（ＳＶＢ）的倒閉而大受震盪，矽谷銀行因未能籌集到新

資金，被迫出售一籃子債券以應付存款戶提取現金的需求，因此錄得１８億美元虧損。到了３月

１０日晚，美國加州金融保護和創新部宣布關閉矽谷銀行以保護存款戶。及至３月１２日，包括

美國財長耶倫（Ｊａｎｅｔ Ｙｅｌｌｅｎ）、聯儲局主席鮑威爾（Ｊｅｒｏｍｅ

Ｐｏｗｅｌｌ）和聯邦存款保險公司主席格倫伯格（Ｍａｒｔｉｎ Ｇｒｕｅｎｂｅｒｇ）等一

眾美國官員決定聯手阻止金融危機，並在一份聯合聲明中表示所有客戶皆可取回存款，超出２５

萬美元政府保障上限的用戶亦同樣受到保障。

聯儲局除了明確表現會保護矽谷銀行的存款之外，更推出了一項嶄新而廣泛的流動性計劃：

銀行定期融資計劃（ＢＴＦＰ）。此計劃容許銀行以國債、等符合資格的證券來申請貸款，為期

一年。更重要的是，這些證券將按面值來估值，而不用按市場價值來計算，意味著銀行不必擔心

因為利率上升而影響其投資組合的價值。

當局明確出手保障矽谷銀行存款，並推出計劃為銀行業的流動性包底，相信可望阻止銀行業

出現潛在的擠提風險，撲熄金融市場的信心危機。股市的初步反應相對正面，在３月１３日標普

５００指數期貨市場反彈逾１﹒７％。

數據方面，３份月美國經濟數據優於預期，本來聯儲局進一步加息的可能性增加。但矽谷銀

行的倒閉風暴，卻可能迫使聯儲局放慢加息步伐，以平衡其兩大目標－－維持經濟長期健康（即

控制物價），同時穩定金融市場。在３月２２日舉行的聯邦公開市場委員會會議（ＦＯＭＣ）中

，聯儲局的加息態度將很視乎未來數天美國銀行業的整體形勢如何。

美國ＩＳＭ非製造業指數（ＰＭＩ）從１月份的５５﹒２跌至２月份的５５﹒１，但仍高於

５０以上的擴張領域，服務業佔美國經濟的三分之二以上，而指數目前仍遠高於４９﹒９的水平

，反映美國整體經濟仍在增長之中。美國勞工部的月度職位空缺和勞動力調查報告則反映當地勞

動市場存在一些暗湧，原因是１月份的裁員人數升至兩年高位，裁員人數也比２０２２年的初期

預估水平為高，自願離職的人數也在減少。

儘管如此，美國整體勞動市場依然強勁，每一名失業人士，相應便有１﹒９個職位空缺，但

此數字稍為低於去年１２月份的２﹒０個。２月份美國的就業崗位亦有所增加，２月份非農就業

人數增加了３１１，０００個，而１月份的數據則向下修正至５０﹒４萬個工作崗位，而非早前

的５１﹒７萬個。在美國，一般來說，每月需新增１０萬個工作崗位，才能跟上工作年齡人口的

增長。同時，美國失業率繼１月份錄得３﹒４％的近５８年低位後，於２月份微升至３﹒６％。

上述種種就業數據，加上２月份的消費者支出和本周的勞動力市場數據，均反映美國經濟並未出

現衰退。

在資產配置方面，筆者繼續保持謹慎，尤其是在接下來的幾星期，我們需等待矽谷銀行的迷

霧消散。３月下旬舉行的ＦＯＭＣ會議將決定美國的利率去向，如果２月份通脹數據字繼續下降

，那麼當局有可能把加息幅度放緩至０﹒２５厘。此外，最近的銀行風暴，揭示倘若美國利率水

平太高的話，或會打擊金融系統中較弱的環節。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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