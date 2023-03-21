恒指全日高收２５８點報１９２５８，安踏藥明齊飆９％

《經濟通通訊社２１日專訊》受瑞銀收購瑞信、六大央行聯手提升美元流動性等連串措施提

振，美股周一反彈，道指漲逾３８０點。分析指，聯儲局在本周宣布的加息幅度，將是市場未來

發展關鍵。

港股上升，恒生指數全日收報１９２５８，升２５８點或１﹒３６％，主板成交

１０２４﹒３３億元。恒生中國企業指數報６５４９，升８０點或１﹒２４％。恒生科技指數報

３９６５，升９４點或２﹒４５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及友邦

保險（０１２９９）；騰訊控股收報３４３﹒６元，升８﹒８元或２﹒６３％，成交７２﹒１１

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒５元，升１﹒３元或１﹒６４％，成交２８﹒８億元；友邦保

險收報７７﹒８５元，升２﹒２元或２﹒９１％，成交２６﹒０６億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３０﹒１元，升１﹒２元或

０﹒９３％，成交２４﹒２３億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。

安踏體育（０２０２０）收升９﹒２３％，報１０８﹒９元，該股成交約９６１萬股，涉資

１０﹒２０億元，盤中高見１０９﹒６元，最低見９９﹒９元；藥明生物（０２２６９）升

８﹒８６％，收報４９﹒１５元；周大福（０１９２９）升６﹒４３％，收報１４﹒９元；李寧

（０２３３１）升５﹒６７％，收報５８﹒７５元。

另外，舜宇光學科技（０２３８２）收升５﹒４６％，報９１﹒７元，該股成交約９２５萬

股，涉資８﹒３０億元，盤中高見９２﹒１５元，最低見８６﹒３元；石藥集團（０１０９３）

升５﹒１６％，收報８﹒１５元；申洲國際（０２３１３）升５﹒１４％，收報８１﹒７５元；

中升控股（００８８１）升４﹒６５％，收報３４﹒８５元。（ｋｙ）

