恒指全日高收２５８點報１９２５８，安踏藥明齊飆９％

《經濟通通訊社２１日專訊》受瑞銀收購瑞信、六大央行聯手提升美元流動性等連串措施提
振，美股周一反彈，道指漲逾３８０點。分析指，聯儲局在本周宣布的加息幅度，將是市場未來
發展關鍵。
港股上升，恒生指數全日收報１９２５８，升２５８點或１﹒３６％，主板成交
１０２４﹒３３億元。恒生中國企業指數報６５４９，升８０點或１﹒２４％。恒生科技指數報
３９６５，升９４點或２﹒４５％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及友邦
保險（０１２９９）；騰訊控股收報３４３﹒６元，升８﹒８元或２﹒６３％，成交７２﹒１１
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒５元，升１﹒３元或１﹒６４％，成交２８﹒８億元；友邦保
險收報７７﹒８５元，升２﹒２元或２﹒９１％，成交２６﹒０６億元。國指三大成交股份依次
為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３０﹒１元，升１﹒２元或
０﹒９３％，成交２４﹒２３億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團
。
安踏體育（０２０２０）收升９﹒２３％，報１０８﹒９元，該股成交約９６１萬股，涉資
１０﹒２０億元，盤中高見１０９﹒６元，最低見９９﹒９元；藥明生物（０２２６９）升
８﹒８６％，收報４９﹒１５元；周大福（０１９２９）升６﹒４３％，收報１４﹒９元；李寧
（０２３３１）升５﹒６７％，收報５８﹒７５元。
另外，舜宇光學科技（０２３８２）收升５﹒４６％，報９１﹒７元，該股成交約９２５萬
股，涉資８﹒３０億元，盤中高見９２﹒１５元，最低見８６﹒３元；石藥集團（０１０９３）
升５﹒１６％，收報８﹒１５元；申洲國際（０２３１３）升５﹒１４％，收報８１﹒７５元；
中升控股（００８８１）升４﹒６５％，收報３４﹒８５元。（ｋｙ）
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