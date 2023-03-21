《容我世說－張翠容》不思量自難忘，伊拉克戰爭廿周年

《容我世說》２００３年３月２０日是一個甚麼的日子？伊拉克人特別刻骨銘心，不會忘記

，他們的命運從此不一樣了。其實當天伊拉克正受到全球媒體的關注，大家屏息以待美國向巴格

達發出第一枚導彈，拉開戰爭的序幕。２０年過後的今天，就在廿周年之際，媒體還在關注伊拉

克嗎？那就讓我為伊戰作出一些盤點吧。



事實上，在過去２０年間已有不少證據顯示這場戰爭的非法性，並引發出牽連甚廣的災難。

首先，一場戰爭，炸開了派系仇恨。戰前什葉派和遜尼派老百姓相處沒問題，有不少兩派背景男

女甚至通婚。可是，戰爭時美國拉攏什葉派打遜尼派，答應可讓前者掌權以作報酬。戰後美國在

伊拉克安插西式民主普選制度，一人一票下人口佔優的什葉派上台執政，遂向變成弱勢的遜尼派

大加報復。



數年前我在約旦首都安曼聆聽了一位伊拉克女士的故事，我只是名聽眾，但已感到無比的傷

痛。她本身是一名英語系教師，丈夫是工程師，有兩個兒子。戰前，他們就像其他家庭一樣，日

出而作，日落而息，假期節日一家人出外玩樂。她還記得哪家咖啡店的咖啡最香，哪家烤肉店的

烤肉最好。



可是自２００３年的一場戰爭後，從此伊國陷入另一場更殘酷的教派之戰，令人民陷入人間

地獄。前述那位女士的丈夫被綁架至死，兒子受凌辱，她本人險遭強暴，就只是因為他們有個遜

尼派名字。其後她和兒子唯有逃到敘利亞，那是２００６年的事。他們原本在敘利亞６年間慢慢

喘息下來，怎知２０１１年該國卻爆發內戰，一切化為烏有，她和兒子不得不再踏上逃難之路。



類似的故事，我聽了一個又一個，一個比一個更令人揪心。可憐的是，由於過去實在太多難

民，國際組織如聯合國難民署和兒童基金會等也應付不了，處理難民得要有優先次序，例如伊拉

克難民已遭讓位給敘利亞和也門。換言之，優先次序乃按戰爭新舊而定。



其後聯合國更定性伊拉克不是戰區，逃出來的人不是難民，只不過是尋找政治庇護的人士，

那聯合國等便少了一份責任，把這責任交給私人救援組織。但私人組織近年已出現救援疲勞，結

果伊拉克人求救無門，給了極端組織招募的大好機會。



事實上，伊拉克有不少地方仍然處於嚴峻的戰鬥狀態，老百姓被迫逃亡，多個省份上演一幕

又一幕浩大的「出埃及記」，加上其他地方共３００萬人境內流亡（Ｉｎｔｅｒｎａｌｌｙ

Ｄｉｓｐｌａｃｅｄ Ｐｅｏｐｌｅ， ＩＤＰ），眼前景象恐怖極了，即使現在重述也感到一

種創傷。



最糟糕的是，國際傳媒對伊拉克亦早失去關注。就以戰爭時期打得最激烈的遜尼派重地弗盧

杰（Ｆａｌｌｕｊａｈ）為例，美國在伊拉克結束主要戰事後，內戰旋即開始。當弗盧杰居民在

瓦礫中有望重建，在重建過程中大家本來以為看到出路，怎知一個導彈又把費盧杰炸回原形，不

然便是什葉派民兵來偷襲。



最要命的是，其後一批自稱「阿蓋達」的武裝分子偷進弗盧杰，插下黑旗，後來又改稱「伊

斯蘭國」（ＩＳＩＳ），宣稱要保護弗盧杰，這是２０１３年之事，「伊斯蘭國」萌芽的時候，

但由於國際傳媒缺席，令大家對這個極端恐怖組織失去警覺。



「你們國際傳媒到哪裏去了？」弗盧杰到處都有這樣的求救橫額。一位曾受美軍虐待、反對

美軍佔領的弗盧杰居民，面對絕望及無助，竟然向記者說：「我們需要美軍來拯救！」多麼諷刺

啊！伊拉克人不需要美軍時，他們來破壞；需要他們來建設拯救，他們卻一走了之。



民主大選，聽起來冠冕堂皇，但伊拉克有能力走上健康的民主之路，而西方大國有為這等中

東國家創造民主的條件嗎？美國只是在拉一派打一派來服務西方利益，根本沒有讓真正的民主植

根在伊拉克。可悲的是，現在這等被改造的國家，只有在重建與摧毀之間不斷巡廻上演。



一場伊戰，可謂是改變了世界。除慘重的人命代價外，恐怖主義亦隨著伊戰逐漸向全球散播

，至今到了不可收拾的地步。「仇恨上腦」實在是全球現象，這是否伊戰後遺症我不清楚，愈趨

激烈的仇恨言論不僅存在國與國之間，也存在人和人之中。



就在伊戰２０周年之際，人類社會似乎沒有從中汲取教訓，俄烏衝突成為繼伊拉克和敘利亞

後，廿一世紀另一場慘絕人寰的戰事。中國國家主席習近平正在訪問俄羅斯，並與普京會面，大

家都在拭目以待，中國有心有力成為俄烏之間的和平使者嗎？

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

